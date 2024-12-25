باقي يومين على سؤال الـ 5 مليون جنية.. محمد رمضان يحمس الجمهور لمسابقة جديدة

محمد رمضان يحمس الجمهور لأغنيته الجديدة

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آخر أعمال محمد رمضان

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - مازال الفنان محمد رمضان، يشوق جمهوره ومتابعيه للمفاجأة التي أعلن عنها، خلال الأيام الماضية، حيث أعلن عن مكافأة مالية تصل إلى 5 مليون جنيه، لمن يستطيع التعرف على اسم الأغنية الجديدة التي من المفترض أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.نشر محمد رمضان صورته عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وحمس الجمهور بتعليق على الصورة قال فيه " سؤال الخمسة مليون جنيه باقي يومين، اسم أغنيتي القادمة موجود بين كلمات الأغنيتين دول ( برج الثور و كبير بلد )".تفاعل عدد كبير من متابعي رمضان مع هذا المنشور، وبدأ بعضهم يكتب تعليقات يخمن من خلالها اسم الأغنية المتوقع طرحها خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن قيمة الأغنية مبلغ مادي ضخم.في سياق آخر يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "أسد" استعداداً لعرضه في 2025، وينتمي هذا العمل لنوعية الأعمال التاريخية؛ حيث تدور أحداثه في عام 1280، وتحديداً وقت عصر المماليك، حين قاد العبيد تمردا ضد الجيش العباسي.والفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب وشيرين دياب ومحمد دياب. ويشارك في بطولته إلى جانب محمد رمضان: ماجد الكدواني، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد خالد صالح، وأحمد عبدالحميد.وعلى المستوى الغنائي طرح الفنان محمد رمضان مؤخراً عدة أغاني عبْر قناته الرسمية على "يوتيوب" لعل أشهرها أغنية بعنوان "مش فاضي"، وقد حملت الأغنية في طيات معانيها نوعاً من أنواع المدح في النفس. وتقول كلمات الأغنية: "عندي كاريزما طبيعي لا إرادي، بتشد اللي بيقفوا قصادي. من غير ما ألعب جيم رياضي. بيرنولي بس أنا مش فاضي". "مش فاضي" من كلمات وألحان حازم إكس.كما أعلن محمد رمضان عن تحضيره لمفاجأة تجمعه مع الكينج محمد منير حيث يتعاون الثنائي في أغنية جديدة، مقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث روج رمضان للأغنية بصورة تجمعه بمحمد منير عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، وعلق: "الكينج والأسطورة.. قريباً كلمات أمير طعيمة وألحان محمد رحيم".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».