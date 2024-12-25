حمدي الميرغني واسراء عبد الفتاح يحتفلان بميلاد ابنتها على طريقة أميرات ديزني

أجواء الاحتفال بميلاد تمارا

View this post on Instagram A post shared by hamdymarghany_حمدي الميرغني (@hamdymarghany)

آخر أعماله الفنية

https://www.instagram.com/p/DBez6mgNkFO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBez6mgNkFO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBez6mgNkFO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:50 مساءً - احتفل الفنانبميلاد ابنته الوحيدة تمارا خلال الساعات الماضية، وشارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات بصور من أجواء الاحتفال.ظهر حمدي الميرغني برفقة زوجته اسراء عبد الفتاح وابنته التي حرص على إخفاء ملامحهما في ديكور خاص يشبه أجواء أميرات ديزني، وكانت تمارا مرتديه فستان باللون اللبني الفاتح يشبه فستان سندريلا الشهير.كتب حمدي الميرغني تعليق على الصور قال فيه "كل سنه وأنتي الحياة ياطمطم. ربي أحفظ لي بنتي فأني لا أري جمال الدنيا إلا بها اللهم لاتكتب لها حزنا ولا هما ولا مرضا ، اللهم أني أستودعتك حبيبتي فاحفظها لي ، اللهم أحفظ لي روح أخشي عليها من ضرر يمسها فيمسني أضعافه ، اللهم أني أستودعتك أبنتي فأحرسها بعينك التي لا تنام".الجدير بالذكر أن حمدي الميرغني اتجه للمسرح مؤخرا وحقق نجاحات كبيرة، فبعد مسرحية ميمو شارك في مسرحية "قلبي وأشباحة"، وهي من بطولة مي عز الدين وعمرو يوسف وحمدي المرغني وحاتم صلاح وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور ودعاء رجب وإبرام سمير وتأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز (زوز) وإنتاج صلاح الجهيني.أما عن آخر أعماله السينمائية فشارك حمدي المرغني كضيف شرف في فيلم "عصابة الماكس" بطولة: أحمد فهمى، ولبلبة، وروبي، وأوس أوس، وحاتم صلاح، ومحمد لطفى، وأحمد فهيم، ومصطفى بسيط، وعدد من ضيوف الشرف، منهم: أحمد السقا، وصلاح عبد الله، وهشام ماجد، ومحمد ثروت، وحمدي الميرغني، وحمو بيكا، الفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان، في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.يمكنك متابعة أول صورة لإسراء عبد الفتاح من شهر العسل ورسالة حزينة جداً لوالدها وفيديو مفاجأة لشقيقتيهالمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365.ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».