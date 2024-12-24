قبل عرض مكسرة الدنيا.. أشهر مسرحيات دنيا سمير غانم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 04:19 مساءً - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن أحدث مسرحيات موسم الرياض الترفيهي في موسمه الجديد، بعنوان "مكسرة الدنيا" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، والتي من المُقرر عرضها لمدة خمس ليالٍ على مسرح محمدالعلي من الجمعة 3 يناير وحتى الثلاثاء 7 يناير 2025.
وتُعد مسرحية "مكسرة الدنيا" ثاني تجارب دنيا سمير غانم على خشبة المسرح، والتي تم عرضها أيضاً ضمن فعاليات موسم الرياض العام الماضي.
وقد تم عرض مسرحية "آنستونا" ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح محمدالعلي أيضاً في بوليفارد سيتي من 30 يناير إلى 5 فبراير 2024.
وقد قدمت دنيا سمير غانم خلال العرض 5 استعراضات بجانب عدد من الأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نابلسي.
ويسجل فيلم "روكي الغلابة" ثاني بطولات دنيا سمير غانم المطلقة في السينما، بعدما قدّمت "تسليم أهالي" العام قبل الماضي. وقد شارك في بطولته: هشام ماجد، دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، عبدالله مشرف، محمد حسني، عبير فاروق. وضيوف الشرف: محمد ممدوح، سمير غانم، شيكو، لوسي، وشيماء سيف. ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالدالحلفاوي.
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وتُعد مسرحية "مكسرة الدنيا" ثاني تجارب دنيا سمير غانم على خشبة المسرح، والتي تم عرضها أيضاً ضمن فعاليات موسم الرياض العام الماضي.
البوستر الترويجي لمسرحية "مكسرة الدنيا"قام المستشار تركي آل الشيخ بنشر البوستر الترويجي الرسمي للمسرحية والذي ظهر عليه بجانب دنيا سمير غانم كل من كريم عفيفي ومحمد ثروت ومريم الجندي وسامي مغاوري، وذلك على حسابه بموقع (إكس – تويتر سابقاً)، معلقاً: مسرحية "مكسرة الدنيا" من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم ومشاركة مجموعة من ألمع النجوم، من 3 – 7 يناير على مسرح محمدالعلي، بوليفارد سيتي".
مسرحية "آنستونا"كما قدمت دنيا سمير غانم مسرحية "آنستونا" من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وإخراج خالد جلال، ومن إنتاج أحمدالسبكي، وأغاني المسرحية من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن توزيع النابلسي وأحمد وحيد كينج.
وقد تم عرض مسرحية "آنستونا" ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح محمدالعلي أيضاً في بوليفارد سيتي من 30 يناير إلى 5 فبراير 2024.
دنيا سمير غانم مطربة في "آنستونا"وجسدت دنيا سمير غانم في المسرحية، شخصية مطربة من حارة شعبية تحلم بالشهرة واحتراف الغناء، ويلعب سامي مغاوري دور والدها، فيما يجسد بيومي فؤاد دور مايسترو يكتشف موهبتها ويمهد طريق النجومية لها.
وقد قدمت دنيا سمير غانم خلال العرض 5 استعراضات بجانب عدد من الأغاني من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نابلسي.
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مشاركات فنية لـ دنيا سمير غانموفي سياق متصل، تعمل دنيا سمير غانم على التحضيرات الأخيرة الخاصة بمسلسلها الجديد "عايشة الدور" الذي تخوض به منافسات موسم دراما رمضان 2025، حيث يجرى حالياً التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة وإنضم لفريق العمل كل من محمد ثروت وسما إبراهيم، والعمل من تأليف أحمدالجندي، وكريم يوسف. وإخراج أحمدالجندي.
دنيا سمير غانم في انتظار "روكي الغلابة"وفي نفس الوقت تنتظر دنيا سمير غانم طرح أحدث أعمالها السينمائية فيلم "روكي الغلابة" المرشح للعرض في موسم أفلام عيد الفطر المُقبل، ويُشارك في بطولة الفيلم إلى جانب دنيا سمير غانم كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، أحمد سعد والي الذي سيظهر كضيف شرف ضمن الأحداث، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمدالجندي.
ويسجل فيلم "روكي الغلابة" ثاني بطولات دنيا سمير غانم المطلقة في السينما، بعدما قدّمت "تسليم أهالي" العام قبل الماضي. وقد شارك في بطولته: هشام ماجد، دلال عبدالعزيز، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، عبدالله مشرف، محمد حسني، عبير فاروق. وضيوف الشرف: محمد ممدوح، سمير غانم، شيكو، لوسي، وشيماء سيف. ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالدالحلفاوي.
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https://www.instagram.com/p/C7PF8zltUum/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكم متابعة بطولات نسائية تسيطر على مسلسلات رمضان 2025.. وإيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا أولى المتنافسات
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».