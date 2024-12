شكرا لقرائتكم خبر عن سونى تدعم بليك ليفلى فى قضيتها ضد جاستن بالدونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة سونى، التى أنتجت فيلم It Ends With Us بيانًا لدعم النجمة العالمية بليك ليفلى بعد أن رفعت دعوى قضائية ضد زميلها فى بطولة الفيلم والمخرج جاستن بالدونى بتهمة التحرش الجنسى وإطلاق حملة تشويه سمعة ضدها.

وقال متحدث باسم الشركة، وفقًا لموقع Variety: "لقد عبرنا سابقًا عن دعمنا لـ بليك فيما يتعلق بعملها في الفيلم ومن أجله، ونؤكد اليوم على هذا الدعم بشكل كامل وحازم، علاوة على ذلك، ندين بشدة أي هجمات على سمعتها، وأي هجمات من هذا القبيل ليس لها مكان في عملنا أو في المجتمع المدني".

وذلك بعدما أعلنت نقابة ممثلى الشاشة (SAG-AFTRA)، التى تمثل نحو 160 ألف ممثل فى هوليوود، عن دعمها للنجمة العالمية بليك ليفلى بعد أن تقدمت بشكوى تحرش جنسى ضد جاستن بالدونى، الممثل المشارك لها والمخرج فى فيلم "It Ends With Us".

وقالت المنظمة فى بيان: "هذه مزاعم صادمة ومزعجة، وللموظفين كل الحق في إثارة قضايا مثيرة للقلق أو تقديم شكاوى، والانتقام للإبلاغ عن سوء السلوك أو السلوك غير اللائق غير قانونى وخاطئ، نحن نشيد بشجاعة بليك ليفلي في التحدث علنًا عن قضايا الانتقام والتحرش وطلبها تعيين منسق حميمية لجميع المشاهد التي تحتوي على عُري أو محتوى جنسي، هذه خطوة مهمة تساعد في ضمان مجموعة آمنة".