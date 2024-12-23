عمرو مصطفى يحسم قراره: “ألحاني ليا وبس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الملحن عمرو مصطفى عن استعداده لطرح عدد من أغانيه قريباً، مستمراً في نهجه بطرح أعمال بصوته ومن ألحانه، ومؤكداً أنه اتخذ قراراً جديداً بعدم إعطاء ألحانه لأي مطرب في الوطن العربي حتى ولو كان صديقاً مقرّباً، قائلاً: “ألحاني هتفضل ليا وأنا بس اللي هغنّيها”.

وحملت آخر أغاني عمرو مصطفى عنوان “أولى بيا”، وقد طرحها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية في “يوتيوب”، وهي من ألحانه وكلمات عز الدين، ومن توزيع المخرج جابور، وطرحها بعد فترة حداد على الملحن الراحل محمد رحيم حزناً على فراقه.

كما سبقتها أغنية “معرفش ينساني” الشهر الماضي، وهي من ألحانه وكلمات الشاعر ربيع السيوفي وتوزيع جابور، وقبلها أغنية “ليها فيّا”، التي استخدم في تنفيذها تقنية الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى.

كان عمرو مصطفى قد أعلن في تصريحات سابقة أنه لن يترك حقه الأدبي في إنتاجه الفني الذي قدّمه لعدد من نجوم الغناء، وأنه سوف يعيد استخدام ألحانه التي أعطاها لعدد من المطربين في السابق بأصوات وكلمات جديدة.