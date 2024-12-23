نجوى كرم: “زوجي ما بجاملني”.. وهكذا يأثر على خياراتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت النجمة اللبنانية نجوى كرم للمرة الأولى عن زوجها رجل الأعمال عمر الدهماني وتأثيره على حياتها وقراراتها خلال تصوير الحلقات المباشرة من برنامج Arab Got Talent.

وأكدت في لقاء سريع مع برنامج ET بالعربي أن “اهتمام الجمهور ومراقبهم لها ولحركاتها ينبع عن حبهم الكبير لها”، مؤكدة أنها لا تتواصل مع جمهورها فقط بل مع زوجها أيضاً.

وأشارت إلى أنها تتواصل مع زوجها قبل صعودها على المسرح وقالت: “بسأله دائماً عن رأيه بإطلالاتي لأن بهمني رأيه لأنه ما بجاملني أبداً وبقول شو لازم نسق وكيف لازم تكون الاطلالة ولما بكون كل شي خلو بقلي ولا غلطة”.

وتابعت بعفوية: “بحل لما يقلي ولا غلطة، وبس يعلق على بعض الأمور ويعطيني ملاحظات باخدها بعين الاعتبار لان كثير بهمني رأيه”.

ومنذ بداية برنامج المواهب تحرص النجمة اللبنانية على اختيار الفساتين البراقة المبهرة واللامعة الأنيقة، وتتميز التصاميم التي اختارتها الى الآن بأنها ضيقة ومجسمة بالكامل لتبرز رشاقتها وجسمها الممشوق. وتنوعت إختياراتها لناحية الألوان بين الفضي والذهبي والأخضر والفوشيا وجاءت بصيات موضة مختلفة من الترتر إلى الأقمشة اللامعة والأقمشة الثقيلة في إطلالاتها مبهرة تناسب شخصية “شمس الأغنية” التي يعرف عنها بأنها تتابع أجدد صيحات الموضة وتبرع في تنسيقها في كل المناسبات.