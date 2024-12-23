بعد حديثها عن ارتداء الحجاب.. حلا الترك بإطلالة جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد حديثها المفاجئ عن تقرّبها أكثر من رب العالمين، وبأنها قد ترتدي الحجاب قريباً، ظهرت الفنانة حلا الترك بإطلالة طبيعية ناعمة في أحدث ظهور لها، وبدت بملامح هادئة تناسب سنّها.

وشاركت الفنانة البحرينية متابعيها على “إنستغرام” بصور جديدة بملابس كاجوال شتوية مع مكياج خفيف يرتكز على الألوان الترابية التي تبرز جمال عينيها، وتركت شعرها الناعم ينسدل على ظهرها على طبيعته وبدت في غاية الجاذبية والجمال.

وأرفقت حلا الصور بتعليق مقتضب بما معناه: “الحياة عبارة عن لوحة قماشية، وعليك أن ترمي عليها كل الألوان التي تناسبك”. وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع صور حلا الترك وتغزّلوا بجمالها الطبيعي، واصفين إياها بالـ”قمر”، ولاحظوا الهدوء على ملامح وجهها، متمنين أن تنعم دائماً بالسكينة في حياتها.

من جهة ثانية، تواصل حلا الترك الترويج لفيلمها الجديد “ساري وأميرة” الذي يضم مجموعة من النجوم العرب ويحكي قصة ملحمية عن الصداقة والشجاعة في إطار من المغامرات الخيالية.

ويقوم الممثل أليكس علوم بدور “ساري”، الشاب المتهوّر والمغامر، بينما تجسد حلا شخصية “أميرة”، اللصّة الذكية التي تخوض برفقته مغامرة شيقة للبحث عن كنز أسطوري في وادي سخيمة الخيالي، حيث يواجهان كائنات أسطورية ويتعاملان بذكاء مع طبيعة علاقتهما المتوترة.