هبة مجدي تعلّق على مشاركتها في المداح: السنة دي مختلف خالص

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2024 01:20 مساءً - أكدت الفنانة هبة مجدي مشاركتها في الجزء الخامس من مسلسل "المداح" مع النجم حمادة هلال؛ وذلك نظراً لاختلاف موضوعه، كما أعربت عن سعادتها وحماسها الشديد للجزء الجديد، وذلك على هامش حضورها ضمن فعاليات مهرجان الأفضل بمركز المنارة في القاهرة.

هبة مجدي: المداح السنة دي مختلف

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كشفت الفنانة هبة مجدي عن أسباب مشاركتها في الجزء الجديد من، والذي من المقرر منافسته خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2025، حيث قالت: "هذه السنة مختلف جداً"، وأكملت: "أنا تشجعت وتحمست للمشاركة في الجزء الجديد، نظراً لأن المسلسل يستحق من حيث موضوعه"، كما أضاف بطل العمل الفنان حمادة هلال: "متحمس للمداح لأنه مختلف عن جميع السنين والأجزاء الماضية".

يُذكر أن هبة مجدي بدأت مشاركتها في مسلسل "المداح"، بدءاً من الجزء الثاني الذي تم عرضه في شهر رمضان 2022، حيث التحقت بأسرة العمل لتقديم دور البطولة النسائية أمام حمادة هلال، واستمرت بعد ذلك في الجزء الثالث، وكذلك الرابع الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024، بعنوان "المداح - أسطورة العودة".

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أبرز أبطال "المداح"

هو أشهر الأعمال الدرامية التي قدمها حمادة هلال خلال السنوات الماضية، وجاء الموسم الأخير الذي حمل اسم "المداح – أسطورة العودة"، من بطولة حمادة هلال،، فتحي عبد الوهاب، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محمد عز، حمزة العيلي، هلا السعيد، تامر شلتوت، وصفاء جلال.

وشهد الجزء الرابع من المداح مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم: دياب، سهر الصايغ، مي سليم، يسرا اللوزي، أشرف زكي، حنان يوسف، رشدي الشامي، وآخرون. المسلسل تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

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هبة مجدي تترقب عرض "حرب الجبالي"

وفي سياقٍ متصل، تنتظرعرض مسلسل "حرب الجبالي" الذي انتهت من تصويره منذ أكثر من عامين، وتُشارك في بطولته إلى جانب أحمد رزق، سوسن بدر، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبدالله، فردوس عبدالحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبدالغفور، خالد كمال، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة، وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

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