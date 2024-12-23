هكذا علّق أحمد حلمي بعد لقائه الاستثنائي مع جيسون ستاثام.. ما علاقة علاء ولي الدين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:51 صباحاً - حضر الفنان أحمد حلمي، مساء أمس الأحد، "النزال الأسطوري" الذي جمع بين البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك، بالعاصمة السعودية الرياض، والذي انتهى بفوز الأخير واحتفاظه باللقب العالمي الموحد للوزن الثقيل.

وقد حضر هذا الحدث المميز مع أحمد حلمي عدد كبير من النجوم العرب والعالميين، كان من أبرزهم ياسمين صبري وجيسون ستاثام، والذي التقى مع حلمي، وقد حرص حلمي على التعليق على هذا اللقاء الاستثنائي من خلال حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

أحمد حلمي عن جيسون ستاثام: ملك الأكشن

حرص الفنان أحمد حلمي على التعليق على اللقاء الاستثنائي الذي جمعه بالنجم العالمي، ونشر صورتين جمعتهما معاً، برفقة رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، وعلّقعلى الصور قائلاً: "أول مرة أحضر ماتش بوكس لأكبر ملاكمين طحنوا في بعض.. وقابلت ملك الأكشن Jason Statham".

وحرص على توجيه الشكر للمستشار تركى آل الشيخ، قائلًا: "اتبسطت جداً.. شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذه الدعوة الكريمة اللي كلها أكشن دي".

وكعادته، اختتم حلمي منشوره بتعليق طريف، استعان فيه بأشهر إفيهات الفنان الراحل وصديقه علاء ولي الدين من فيلم "الناظر"، والذي شارك فيه أحمد حلمي، حيث قال مازحاً: "كله ضرب ضرب".

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آخر مشاركات أحمد حلمي الفنية

يُذكر أن آخر أعمالفي السينما منذ عامين، وهو فيلم "واحد تاني" عام 2022، وتدور أحداثه حول موظف يعمل أخصائياً اجتماعياً بمصلحة السجون، يفقد الشغف في الحياة، فيلجأ إلى اختراع ليعيد له الشغف في الحياة، إلا أن الأمور تنحرف بشكلٍ غير متوقَّع.

وقد شارك في بطولة الفيلم، بجانب أحمد حلمي: روبي، سيد رجب، نور إيهاب، نسرين أمين، عمرو عبدالجليل، أحمد مالك، عمرو وهبة، شيكو، نسرين أمين، محمود حافظ، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

وكانت آخر أعماله المسرحية هي "تييت"، التي عُرضت في فبراير 2024 بالمملكة العربية السعودية، وتدور أحداثها حول مدرس تاريخ يعيد تفكيره من جديد فيما يقدّمه للطلاب من معلومات تاريخية، وذلك بسبب كلمة قالها أحد الأطفال غيّرت مجرى حياة الأستاذ ووجهات نظره. وقد شارك في بطولتها: أحمد حلمي، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، محمد رضوان، وهي من من تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

وكذلك مسرحية "ميمو"، وشاركه في بطولتها: هنا الزاهد، أسماء جلال، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، وهي من تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة، وإنتاج حمدي بدر.

وتدور أحداث المسرحية حول شخصية مسعود الفاشل المهمّش من أسرته والمجتمع، الذي يقرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا لسهولة الوسيلة، حتى يُثبت ذاته وينجح، ولكن تنقلب الأحداث وتختلف عن توقعاته ومخططاته.

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