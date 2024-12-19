أبطال نزال ” Fury vs Usyk Reignited” يشعلون أجواء التدريبات المفتوحة في أسبوع الملاكمة

شهدت التدريبات المفتوحة ضمن فعاليات أسبوع الملاكمة لنزال “Fury vs Usyk Reignited” الذي سيقام ضمن موسم الرياض ٢٠٢٤ على حلبة “المملكة أرينا” السبت المقبل، مشاركة مجموعة من أبرز نجوم الملاكمة العالميين، حيث ألهب كل من أولكسندر أوزيك وتايسون فيوري أجواء الحلبة خلال استعراض مهاراتهما أمام الجمهور استعدادًا للنزال المرتقب عالمياً على لقب البطل الأوحد للوزن الثقيل.

كما شارك في التدريبات المفتوحة التي أقيمت في منطقة مصر بـ”بوليفارد وورلد”، كل من الأوكراني سيرهي بوهاتشوك والبريطاني إيشمايل ديفيس، بالإضافة إلى البريطاني موسيس إيتاوما الذي استعرض قوته في مواجهة تحضيرية مع الأسترالي ديمسي ماكيان.

وشهدت التدريبات أيضًا حضور البريطاني بيتر ماغرايل والويلزي ريس إدواردز، اللذين أظهرا جاهزية كبيرة لنزال وزن الريشة.

وفي أجواء مليئة بالحماس ووسط حضور إعلامي بارز، واصل كل من البريطاني جوني فيشر والمخضرم ديف ألين استعداداتهما، فيما أبهرت مواجهة تدريبية جمعت بين إسحاق لوي والأسكتلندي لي ماكغريغور الحضور بمهاراتهما العالية وسرعتهما.

وشارك أيضًا السعودي محمد العقل في تدريبات وزن الوسط، مظهرًا حماسًا كبيرًا وتركيزًا عاليًا في استعداداته لمواجهة خصمه المكسيكي جوشوا أوكامبو.

وقد حظيت التدريبات المفتوحة بتفاعل جماهيري كبير، حيث أضافت أجواءً مميزة ورفعت سقف الترقب للنزالات المقبلة ضمن هذا الحدث العالمي المهم.

إلى ذلك، شهدت التدريبات المفتوحة ضمن أسبوع الملاكمة مواجهات مثيرة بين مجموعة من الملاكمين، حيث أظهرت النزالات قوة بدنية ومهارات عالية أبهرت الجماهير الحاضرة.

ففي أولى المواجهات، نجح لوك بيبي في تحقيق الفوز بالنقاط بعد نزال قوي جمعه مع كيرك ستيفنز، حيث استطاع بيبي السيطرة على أغلب جولات النزال.

تلاه نزال بين ليفي بارنز وراميرو غارسيا لوبيز في فئة الوزن المتوسط، حيث نجح بارنز في السيطرة على مجريات النزال، محققًا الفوز بالنقاط بعد ست جولات.

وفي مواجهة أخرى، حسم آدم حميد ابن الملاكم البريطاني الشهير نسيم حميد، نزالًا مثيرًا أمام خصمه خيسوس غونزاليس بفوز مستحق بالضربة الفنية القاضية في الجولة الرابعة، ليؤكد حضوره القوي في ساحة الملاكمة العالمية.

أما المواجهة التي جمعت بين السعودي عبدالله دركزنلي نجم نادي مايك تايسون للملاكمة وخوسيه أغيري، فقد انتهت بفوز دركزنلي بالنقاط بعد أداء مميز طوال جولات النزال.

من جانبه، تألق البريطاني كريس كونغو وحقق الفوز بالنقاط على منافسه جون موسكيرا في مواجهة أظهرت خلالها اللياقة البدنية العالية لكلا الملاكمين.

وبهذا، أسدل الستار على يوم حافل من النزالات الحماسية، ما زاد من حدة الترقب للنزالات الرئيسية المنتظرة في أسبوع الملاكمة الذي يختتم بالنزال المرتقب بين تايسون فيوري وأولكسندر أوزيك لتحديد البطل الأوحد للوزن الثقيل.

يذكر أن اليوم (الخميس) سيكون مخصصاً للمؤتمر الصحفي للملاكمين والذي سيقام في منطقة فيا رياض.