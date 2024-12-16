نانسي عجرم تهنئ شعب البحرين بالعيد الوطني الـ53‏

تهنئة نانسي عجرم ‏

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:57 مساءً - قدمت الفنانة اللبنانيةالتهنئة للشعب البحريني وقيادته بمناسبة اليوم الوطني لـ، والتي تحتفلُ به في الـ16 من ديسمبر من كل عام.جاءت تهنئة الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الخاص بمنصة (إكس)، وتمنت من خلالها دوام الأمن والأمان للمملكة البحرينية حيث قالت: ‏‏"دوام الأمن والأمان لمملكة البحرين وأحرّ التهاني لشعبها وقيادتها بمناسبة اليوم الوطني".‏



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نانسي تحمس الجمهور لحفلها مع تامر حسني

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اليوم الوطني البحريني

كانت قد كشفتعن حفلها لاستقبال العام الجديد في دبي برفقة تامر حسني، وحمست الجمهور لهذا الحفل من خلال منشور عبر ‏إنستغرام كتبت عليه تعليقاً قالت فيه: "سوا رح نستقبل السنة الجديدة بدبي ليلة كلها موسيقى وفرح بتجمعنا. ناطرتكن لنقضي سوا أجمل ‏الأوقات، ونعمل أحلى حفلة".‏الجدير بالذكر فإنه وفي اليوم الوطني تتزين مملكة البحرين بلوني العلم الأحمر والأبيض وتكتسي المباني والشوارع بالزينة الوطنية، في ‏حين تحتفي مؤسسات المملكة وساحاتها بهذه المناسبة عبر تنظيم العديد من الفعاليات والاحتفالات التي تعكس الثقافة والتراث البحرينيين، ‏بما تتضمنه من أنشطة ترفيهية وعروض شعبية تعزز الوعي بالتاريخ والهوية البحرينية، كما يتم عقد عدد من البرامج الثقافية والعروض ‏الموسيقية، بالإضافة إلى المعارض الثقافية والمحاضرات وورش عمل للأطفال وغيرها من الفعاليات المميزة.وفي نوفمبر الماضي أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن فعاليات موسم أعياد البحرين 2024، والذي سيزخر بالفعاليات ‏المتنوعة والأنشطة الترفيهية على مدار شهر ديسمبر الجاري.‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».