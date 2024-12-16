 عائشة بن أحمد عن تكريمها بمهرجان أيام قرطاج: فرحتي ناقصة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:57 مساءً - حالة من الحزن والفرحة انتابت الفنانة عائشة بن أحمد لحظة تكريمها خلال فعاليات الدورة الـ35 في مهرجان أيام قرطاج السينمائية، لافتة إلى أنه رغم سعادتها بهذا التكريم إلا أنه جاء في وقت ربما لم يكن مناسباً بالنسبة لها لرحيل الفنان فتحي الهداوي الذي ترك بداخلها حزناً وألماً شديداً.

ويأتي تكريم "عائشة" بدورة المهرجان الحالية، تقديراً لتألقها وتمثيلها المشرف لتونس في العديد من الأعمال الفنية المميزة على مدار مسيرتها.

وستعرض هذه الدورة 217 فيلماً من 21 دولة، منها 56 فيلماً تتنافس على جوائز المهرجان في أربع مسابقات رسمية هي: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة عائشة بن أحمد تنشر صوراً من تكريمها بمهرجان أيام قرطاج السينمائية وشاركت عائشة بن أحمد، متابعيها عبر صفحتها على الـ"فيسبوك" مجموعة صور، ظهرت من خلالها وهي ترتدي ملابس سوداء اللون لحظة تكريمها من قبل القائمين على المهرجان، معلقة: "تكريمي في أيام قرطاج السينمائية يعني لي الكثير لكن فرحتي ناقصة وألمي كبير، رحيل الفنان القدير فتحي الهداوي ترك في قلوبنا حزناً عميقاً وجرحاً لن يندمل".

وتابعت: "ذكراه ستبقى حية في كل قلب أحب إبداعه وصوته وحضوره، كم هو مؤلم أن نحتفل والفراغ يملؤنا، رحم الله فتحي الهداوي وأسكنه فسيح جناته أهدي هذا التكريم لروحه".

يُذكر، أن الفنانة عائشة بن أحمد كان لها تواجد في الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ تواجدت ضمن لجنة تحكيم تلك الدورة والتي انتهت فعاليتها الشهر الماضي.



يمكنكم قراءة.. عائشة بن أحمد لـ الخليج 365: بدون سابق إنذار أرهقني نفسياً ومشهد المواجهة هو الأصعب آخر المشاركات الدرامية للفنانة عائشة بن أحمد يُذكر أن الفنانة عائشة بن أحمد شاركت في مسلسل "بدون سابق إنذار" الذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي، الذي دارت أحداثه حول زوجين "موران" آسر ياسين و"ليلى" عائشة بن أحمد، حيث تصل علاقتهما إلى نفق مسدود بالرغم من محاولتهما لإصلاحها، ولكن تأخذ الأمور منعطفاً صادماً حينما يكتشفان إصابة ابنهما بسرطان الدم، وتتوالى الأحداث.

العمل من إخراج هاني خليفة وتأليف عمار صبري، وشارك في المسلسل عدد آخر من النجوم وهم جهاد حسام الدين، نهال عنبر، أحمد خالد صالح وآخرون.



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