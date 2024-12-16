زوجة جاستن بيبر تفاجئ الجميع بردّ فعلها على خطوبة سيلينا غوميز 

قبل يومين، أعلنت سيلينا غوميز وبيني بلانكو خطوبتهما علنًا عبر وسائل التّواصل الاجتماعيّ بعد عام من المواعدة، إذ حصلت الآن المرأة المكسيكيّة المولد على خاتم خطوبتها بالفعل.

كانت لسيلينا علاقة حبّ قوية جدًّا استمرّت ثماني سنوات مع جاستن بيبر، لكنّ كلّ شيء انتهى في عام ٢٠١٨، عندما قرّر كلاهما الانفصال.

بالفعل في عام ٢٠١٩، انتهى الأمر بالمغنّيّ الكندي بالزّواج من عارضة الأزياء هايلي بالدوين، وأنجبا طفلهما الأوّل، جاك بلوز بيبر، في آب/أغسطس الماضي.

وفي خطوة مفاجئة، ردّت هايلي بيبر بـ”لايك” على صورة خاتم خطوبة سيلينا غوميز الأنيق، بعد إعلان خطوبتها على بيني بلانكو.

فمنذ فترة طويلة، كانت هناك تكهّنات حول إشاعة مفترضة حول وجود علاقة سيّئة بين هايلي بيبر وسيلينا غوميز. لكن يبدو أنّه مع ردّ الفعل هذا على منشور إنستغرام تمّ نسيان كلّ شيء

في الواقع، هناك حديث عن صداقة مفترضة بسبب هذه اللفتة، وهما تتواصلان على إنستغرام. على الرّغم من أنّ علاقة جاستن وسيلينا انتهت في عام ٢٠١٨، يبدو أنّهما يحافظان على علاقة محترمة.

وبالمناسبة، أبدت جازمين بيبر، شقيقة جاستن بيبر الصّغرى، دعمها لخطوبة سيلينا من خلال الإعجاب بالمنشور. ويبدو أنّ هناك علاقة جيّدة بين العائلتَين.

وما لفت انتباه الكثيرين هو خاتم الخطوبة الذي عرضته سيلينا والذي قيل أن قيمته تزيد عن مليون دولار. ووفقًا لتقارير في صحيفة “ديلي ميل”، فإن الخاتم يتميّز بماسة مقطوعة على شكل ماركيز. يحتوي الخاتم على شريط من الذهب الأصفر مزيّن بالألماس، مما يمنح الجوهرة أسلوبًا مميّزًا.

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نذكر أنّ سيلينا كانت قد اتخذت قرارًا بتأجيل الكشف عن إعلان خطوبتها بالموسيقي بيني بلانكو في وقت سابق بسبب استقبال جاستن بيبر مولوده الاوّل خاصّة أنّ سيلينا لم ترغب في ربط خطوتها الجديدة بتاريخ استقبال بيبر لطفله من هايلي كي لا تُتّهم بتحويل الانتباه عن طفل جاستن وإبعاد الأضواء عنه، حتّى أنّ بعضهم سيقول إنّها فعلت ذلك لأنّها لا زالت تحبّه.

وكثيرًا ما اتُّهمت غوميز بمحاولة إبعاد الأضواء عن شريكها السّابق جاستن بيبر، الذي واعدته في الفترة من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٨، وهذا ما نفته.