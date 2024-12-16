خاص لـ الخليج 365.. علياء محمد في مهرجان الرياض للمسرح تكشف عن الفنان الذي ترغب أن يجمعهما عمل مسرحي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 02:52 مساءً - عبَّرت الفنانه علياء محمد عن سعادتها بالتواجد بافتتاح مهرجان الرياض للمسرح بنسخته الثانية وقالت لـ الخليج 365: "المهرجان يضم العديد من الفنانين من داخل وخارج السعودية من المشاركين بالمهرجان ولجنة التحكيم والمشاهدة أساتذة من الوطن العربي والخليج عامة فخورين جداً بحضور هذا الكم من محبي المسرح وعشاقه ونحن كفنانين نحتاج مثل هذه المحافل للاتقاء بزملائنا الفنانين".

وعند سؤالنا لها عن الفنان الذي تتمنى أن يجمعها عمل مسرحي معها، أجابت علياء: "بالنسبة للخليج الفنان طارق العلي من الكويت، والفنان ناصر القصبي من السعودية، ومن مصر الفنانة مي عز الدين ومحمد ثروت".

وعن سؤالنا لها عن الأصداء التي وجدتها من جمهورها عن مسلسلها الذي يُعرض الآن "مجمع 75"، قالت: "الأصداء جداً جميلة داخل السعودية وخارجها، وكنت بجمهورية مصر العربية في رحلة منذ فترة قريبة ووجدت أصداء المسلسل وصلت إلى مصر، وسعدت بذلك جداً وحقيقه لم أكن أتوقع ذلك ولكن شخصية "لميس الشريرة" استطاعت أن تصل إلى أبعد حدود".

وعن مشاريعها القادمة قالت علياء: "أنا بصدد التجهيز لمسلسل رمضاني وسيعرض إن شاء الله بالموسم الرمضاني 2025 وسأكشف عن تفاصيله بالوقت المناسب".

آخر نشاطات الفنانة علياء محمد

وكان آخر أعمال الفنانة علياء محمد مسلسل "مجمع 75" الذي يُعرض حالياً، وهو يتناول قصص خمس عائلات مقيمين داخل مجمع سكني في الرياض والعلاقات المتشابكة فيما بينهم، وهو من بطولة نخبة من الفنانين منهم الفنانة غادة الملا، رنا جبران، ديما مسلم، وائل يوسف، روان العلي، متعب سعد القميزي، عبد العزيز المليفي، رضوى مزين، عبدالهادي الشاطري، سارة الحربي،، بالإضافة إلى آخرين.للمزيد من الأخبار: علياء محمد لـ الخليج 365: منتدى الأفلام السعودي مهم وأتمنى العمل مع ناصر القصبي

كما انتهت من تصوير فيلم سينمائي بعنوان "قسموع"، والتي تدور أحداثه حول شاب يقع في مشاكل متنوعة ويحاول البحث عن حلول، لكن يقف الحظ ضده، ويحاول جاهداً إرضاء والدته وأبناء حارته، وتتوالى الأحداث، وهو من إخراج معتز التوني، ومن تأليف محمد الراشد، ومن بطولة محمد الراشد، بيومي فؤاد، محمد الجبرتي، أصايل محمد، بدر محسن، نواف السليمان، علياء محمد.

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