شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد خامس فنان يعانى من حقن التخسيس.. اعرف قائمة النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان إدوارد عن تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا بسبب حقن التخسيس التى تسببت فى إصابته بشلل مؤقت فى المعدة، وروى إدوارد التفاصيل عبر حسابه على فيس بوك، وجاء إقدام إدوارد على هذه الحقن رغم تحذيرات أكثر من فنان وفنانة، حيث حذرت الفنانة إلهام شاهين من حقن التخسيس بعد تجربتها لها والتى تسببت فى أعراض جانبية لها وحذر النجم خالد الصاوى والفنانة هند عبد الحليم.

وقالت الفنانة إلهام شاهين عن تلك الحقن خلال تصريحاتها التليفزيونية: "مابنصحش حد ياخدها، بتجيب نتيجة قوية جدًا لكن بتتعب صحيًا، أنا ضعفت صحيًا مش بس ضعفت حجمًا، وهي بتتاخد لفترة صغيرة لكن أنا بقالي كتير باخدها فعلشان كده ضعفت"، مؤكدة: "لازم تتاخد مع دكتور مش حد ياخدها من دماغه، لأن فيه ناس بتسمع مننا وتروح تشتريها وتاخدها وده مؤذي، فعايزة أنصح إن لازم تتابعوا مع دكاترة".

وحذر الفنان خالد الصاوي أيضًا من حقن التخسيس، حيث شدد خلال لقاء تليفزيوني على هذا الأمر وقال: "أنه كان سيتعرض للموت ولكارثة محققة بعد تناول حقن للتخسيس، موضحا أنه حصل على جرعتين من نوعي حقن مختلفين للتخسيس منتشرين بالأسواق، إلا أن الحقن تسببت له في توقف الجهاز الهضمي ودخل إلى المستشفى على أثرها" وفي النهاية قرر الفنان خالد الصاوي إيقاف الحقن، وحذر الناس لضرورة التوقف عن مثل هذه الأنواع من الحقن لما تسببه من أضرار.

ولحقت بهما الفنانة هند عبد الحليم التي كشفت خلال فيديو نشرته على حسابها على "انستجرام" قالت خلال: "للي حصلي ده بسبب حقن التخسيس مطولتش فيها خدت شهر وأسبوع وتعبت جدا ودخلت المستشفى وحصلي شلل مؤقت في المعدة أدى إلى إني مش عارفة آكل وألم رهيب وكنت عايشة على المحاليل"

كما وجهت نصيحة لمن يستخدم هذه الحقن قائلة: "نصيحتي لأي حد عايز يستخدم الحقن لازم تتابعوا مع الدكاترة وتعملوا التحاليل اللازمة عشان تشوفوا جسمكم هيستحمل ولا لأ".

وكتبت الفنانة منى فاروق عبر حسابها بموقع إنستجرام رسالة وهي: "الحمد لله على كل حال، توقف مؤقت في الجهاز الهضمي، عندي تهيج قولون مع إمساك وعندى جرثومة المعدة، وعندى التهاب معدة، ونزيف بسبب شرخ، محتاجة منظار قولون ومنظار معدة يارب تعدي على خير وكل دا بسبب حقن التخسيس".

وكتب إدوارد، عن قصته مع حقن التخسيس قائلاً: "مواظب على دايت مع الدكتورة والحقن لحد الأسبوع اللي فات فجأة غير جعان خالص وقعدت حوالي 4 أيام ولم أدخل حمام ولا قادر أكل ووجع في معدتي جامد، دكتورة التغذية قالتلي وقف الحقن وروح لدكتور جهاز هضمي فورًا وعملت كده روحت لدكتور قالي حصلي شلل مؤقت من الحقن في المعدة وكان مفروض تتابع معايا مع دكتورة التغذية قولتله أنا اللي كنت بطنش عشان كنت تمام، قالي الحقن مش وحشة ومفعولها كويس، بس أنا بنصح أقصاها 3 شهور بس تاخدها وتوقف فترة وترجع تاني، بس لازم طبعًا برده متابعة مع دكتور تغذية".

وأضاف: "من غير ما طول عليكم أنا بقالي أسبوع بتعالج وعملت كل التحاليل حتى صبغة على الكلى، والحمد الله معنديش غير شوية زيادة في الأملاح زي كل المصريين بطني بتتحسن واحدة واحدة، ولسة المعدة وجعاني، والدكتور قالي من 8 لـ9 أيام ترجع عادي، وإن شاء الله هبقى كويس، أنا حكتلكم تجربتي عشان بقولكوا إن الحقن مش وحشة وجابت نتيجة هايلة معايا بس لازم مع دكتور التغذية دكتور جهاز هضمي وكمان دكتور قلب لو أمكن عشان سرعة ضربات القلب، أتمنى أكون قدمتلكم معلومات كويسة عن تجربتي وربنا يشفي أي حد تعبان وأشوفكم دايما كويسين".