شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يتألق بأجمل أغانيه فى حفل الأوبرا بمشاركة عمرو سليم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطوة أخرى لوزارة الثقافة المصرية جسدت مساراتها المتعددة لدعم العاملين بقطاعاتها المختلفة تمثلت فى الحفل الذى أقامته دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد للنجم مدحت صالح بمشاركة الموسيقار وعازف البيانو الشهير عمرو سليم ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر وخصص دخله لتنمية موارد صندوق تأمين العاملين بالأوبرا.

فعلى المسرح الكبير أُضيفت حكاية مميزة لرواية الإبداع الجاد، ووسط حشد جماهيرى ضخم سجل النجم مدحت صالح حضوراً براقاً مجدداً عهد الأصالة مع الحضور من عشاق الطرب وروى صفحات من قصة نجاحه التى امتدت لعقود وتغنى بمختارات من أعماله كان منها آسف على الأحلام، حاتكلم، أنا مش ليكى، ولا تسوى دموع، النور مكانه فى القلوب، حبيبى يا عاشق، يتقال، أنا مش بعيد، زى ما هى، قلب واحد، المليونيرات، بالمختصر المفيد، لحظة تاريخية، قلب واحد، ﻿وياكى كل المواعيد، ﻿﻿﻿﻿نورتى قلبى، السهرة تحلى، ابن مصر، ومن الأعمال التراثية (الحلوة، أسمر يا أسمرانى وشوف يا قلبى).



مدحت صالح



حفل مدحت صالح فى الاوبرا



حفل مدحت صالح