دخول 4 فنانات "نادي الأمومة" قريباً: أبرزهن سلمى أبوضيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 06:00 مساءً - تعيش 4 فنانات شابات حالة من السعادة بعد فترة قصيرة من زواجهن؛ إذ يترقبن دخول "نادي الأمومة". فبعد أن سبق وكشفن عن حملهن، ينتظرن استقبال فرد جديد ينضم إلى الأسرة الصغيرة.

بعد صور حملها: سلمى أبوضيف تواجه المتنمرين

كشفت الفنانة سلمى أبوضيف عن حملها من خلال جلسة تصوير، تُبرز الحمل، وعلّقت على تلك الصور التي نشرتها آنذاك، عبْر خاصية الـ"ستوري" على "إنستغرام": "أن أصبح أماً. هذا هو الدور الأكثر أهمية بالنسبة لي حتى الآن".

وسرعان ما تعرضت سلمى لتعليقات غير لائقة وأقرب إلى التنمر، بعد ساعات من إعلان حملها؛ لتنشر بعدها رسالة؛ قائلة: "إنّ السخرية من حجم بطني أمرٌ مثير للاشمئزاز وعمل من أعمال التنمر، لقد شعرت بالخجل من جسدي طوال الوقت بسبب مدى نحافتي، والآن أواجه التنمر بسبب حجم بطني! وأتلقى رسائل تطلب مني التوقف عن إظهار بطني، أعتقد أن حملي لا ينبغي أن يمنعني من العمل. ولا أعتقد أنني يجب أن أخفي حملي لأنه يؤذي بصرك! ببساطة لا تنظر إلى صورتي لأنني أحب حملي وسوف أتقبله حتى النهاية".

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ريم سامي في الشهر الخامس

كارمن سليمان تكشف عن حملها بجلسة تصوير جديدة

على هامش وجودها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي؛ حيث تُقام الدورة الرابعة حالياً، كشفت الفنانة ريم سامي لـ«الخليج 365» عن حملها في الشهر الخامس حالياً، إلا أنها رفضت الكشف عن نوع الجنين؛ قائلة: "مش عاوزة أقول، وإن شاء الله ييجي بالسلامة".كشفت الفنانة كارمن سليمان عن حملها في مولودها الثاني، من خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة برفقة زوجها مصطفى جاد؛ حيث نشرت تلك الصورة عبْر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، وعلّقت عليها بقولها: "عائلتنا أصبحت أكبر. الحمد لله". لتتلقى الآلاف من رسائل التهنئة والمباركة.

هكذا أعلنت كارمن بصيبص عن حملها

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ويأتي ذلك بخلاف الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص التي أعلنت عن حملها قبل 10 أسابيع؛ حيث نشرت صورة لها عبْر حسابها على "إنستغرام" تُظهر علامات الحمل، الذي جاء بعد ثماني سنوات من زواجها. وبعثترسالة في منشورها؛ قائلة: "إلى كلّ الأمهات اللبنانيات اللواتي اضطررن إلى الفرار من منازلهن، أشعر اليوم بألمكن أكثر عمقاً. إلى صغيري، الهدية الثمينة التي أحملها، أعدك بحمايتك بكل جزء مني وتعليمك حب لبنان؛ حتى في أصعب أوقاته".

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