شكرا لقرائتكم خبر عن شجار عنيف بين معجبى ماريا كارى فى حفلها بمناسبة عيد الميلاد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نسى بعض معجبى النجمة العالمية ماريا كارى، الالتزام بروح العيد عندما حضروا حفلها الأخير فى بالتيمور، فعندما حاولت المغنية البالغة من العمر 55 عامًا، نشر بهجة عيد الميلاد خلال جولتها الأخيرة، كان عدد من الجمهور المشاكس قد افتعلوا مشاجرة بسبب سلوكهم السيئ خلال عرضها الغنائي بمناسبة فترة الأعياد.

واندلع الشجار الذي نشر موقع TMZ تقرير عنه، أثناء أداء المغنية كاري في CFG Bank Arena، وقال شهود عيان في مكان الحادث، إن المشاجرة الجسدية شارك فيها أربعة أو خمسة أشخاص، وتصاعدت بسرعة بعد إلقاء الشراب، وبحسب ما ورد وقع قتال رواد الحفل الجامح حتى عادت مغنية All I Want for Christmas Is You إلى المسرح لأغنيتها الأخيرة.

تم تبادل عدة لكمات وقيل إن أحد الأشخاص تعرض لإصابة خطيرة في رأسه، وقال شهود عيان، إن الأجهزة الأمنية تدخلت ووضعت حداً للفوضى، فيما لم يتم ذكر سبب بدء القتال، ويبدو أن الأمن قرر التعامل مع الحادث بمفرده، ولم يتم استدعاء الشرطة، وبدا أن ماريا كاري، غير مدركة بتفاصيل الاشتباك، وأنهت الحفل دون وقوع أي حادث.

وتأتي هذه المعركة الأخيرة بعد تفاعل عنيف آخر في عرض الأول من ديسمبر في Capital One Arena في واشنطن العاصمة، حيث فشوهد رجلان يتجهان نحو بعضهما البعض بينما تحاول امرأة دفعهما بعيدًا، وظهر أيضا العديد من النساء الأخريات يهاجمن بعضهن البعض في المقطع الذي تمت مشاركته على تطبيق X، ويبدو أن مغنية Joy to the World لم تكن على علم أيضًا بأي أعمال عنف في تلك الحفلة.