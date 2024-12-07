بشخصية “فهد البطل”.. أحمد العوضي يوجه رسالة لجمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد العوضي عبر حسابه الخاص على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة من كواليس مسلسل “فهد البطل”، وجه من خلالها رسالة خاصة لجمهوره في سياق ترويجه للمسلسل.

ظهر العوضي في الصورة بشخصيته في مسلسل “فهد البطل” ووجه رسالة إلى جمهوره بقوله: “أحلى مسا من فهد البطل على كل إخواتي العشق”.

ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من قبل متابعيه على “فيسبوك” وسط تمنياتهم له بالنجاح والتوفيق في مسلسله الجديد.

مسلسل “فهد البطل”، من المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين منهم أحمد عبدالعزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، محمود البزاوي، عايدة رياض، عصام السقا، رباب ممتاز، صفاء الطوخي، يارا السكري، صفوة، حجاج عبد العظيم، محمد مهران، أحمد ماجد، عزت زين، محسن منصور، أحمد عبدالله محمود وحمزة العيلي. من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وتدور قصته في إطار شعبي ممزوج بعناصر دراما صعيدية. ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية، التي تحمل في طياتها الكثير من التشويق والإثارة في أحداثها.