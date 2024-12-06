شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من مسلسل مو عامر قبل طرحه يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة نتفليكس الصور الأولى للموسم الثاني من مسلسل "مو عامر"، الذى سيطرح في 30 يناير من العام المقبل 2025، ويقوم ببطولته الممثل الكوميدى الفلسطينى الأمريكى مو عامر، على أن يتكون العمل من 8 حلقات تطرح دفعة واحدة على المنصة.

ويدور مسلسل مو عامر حول تأرجح حياة "مو نجار" ما بين ثقافتين وثلاث لغات والكثير من الأمور التي تعاكس مسيرته كشابّ فلسطيني في طريقه للحصول على الجنسية الأمريكية.

وفي الموسم الثاني، نجد "مو" عالقًا على الحدود متوسلًا العودة إلى "هيوستن" قبل جلسة استماع لقضية لجوء عائلته. ولأنه لاجئ لا يحمل جواز سفر، وبالتالى يتعين عليه استحضار كل ما في استطاعته من أسلوب ساحر واحتيالي ليتمكن من العبور، ولكنه لا يعرف أنّ رحلة العودة إلى منزله ليست سوى البداية لمشاكله، وأنّ ثمّة رجلًا جديدًا في المدينة يستعدّ لسرقة حبيبته "ماريا" ووصفة "تاكو الفلافل" الخاصة به.

مسلسل مو عامر نت تأليف الفنانين الكوميديين مو عامر (من أعماله "Black Adam" و"Mohammed Texas") ويوسف رامي (من أعماله "Poor Things" و"Ramy").

مسلسل مو عامر من بطولة محمد مو عامر وتيريسا رويز وفرح بسيسو وعمر إلبا وتوبي نيجوي وسايمون ريكس وجوهانا برادي.



مسلسل مو عامر



كواليس مو عامر