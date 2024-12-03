رانيا يوسف تشارك عصام عمر مسلسل نص الشعب اسمه محمد.. رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:58 مساءً - تُشارك الفنانة رانيا يوسف، في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل جديد، يحمل اسم "نص الشعب اسمه محمد"، والذي يجمعها ولأول مرة بالفنان عصام عمر، حيث تعاقدت بشكلٍ رسمي على المشاركة في المشروع خلال الأيام القليلة الماضية.
وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي؛ حيث يتنافس ثلاثة أصدقاء كل عام على الفوز بقلب فتاة جديدة، مستخدمين أساليبهم من الرومانسية، المال، والشهامة لكن في أحد الأيام تتعقد الأمور بتدخل صاحبة الفندق التي تزيد من حدة المنافسة وتشعل الرهان بينهم، بينما تقع الفتاة في حيرة، حيث تبادلهم جميعاً نفس المشاعر، وتحدث هنا الكثير من الأحداث والمفاجآت.
يمكنك قراءة: المخرجة بتول عرفة قبل عرض مسرحية حاوريني يا كيكي: الجمهور السعودي ذواق
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المسلسل مكوّن من 15 حلقةتُعد الفنانة رانيا يوسف، أولى المنضمين لمسلسل عصام عمر الجديد، حيث تعمل الشركة المنتجة حاليًا على الانتهاء من مرحلة التعاقدات وتسكين باقي الأدوار، تمهيدًا لانطلاق التصوير، حيث يواصل المؤلف محمد رجاء كتابة المسلسل المكون من 15 حلقة، وسيتولى الإخراج عبد العزيز النجار، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي.
رانيا يوسف تُقدم "حاوريني يا كيكي" في موسم الرياضفي سياق آخر، تتواجد الفنانة رانيا يوسف حاليًا، في المملكة العربية السعودية، حيث تُشارك في بطولة مسرحية "حاوريني يا كيكي" على مسرح محمد العلي، في مدينة الرياض، والمُقرر تقديمها لمدة 5 أيام متواصلة، اعتبارًا من اليوم وحتى يوم 8 ديسمبر الجاري، وتأتي مسرحية "حاوريني يا كيكي" من بطولة: دينا الشربيني، هالة صدقي، دياب، محمد أسامة أوس أوس، أحمد سلطان، احمد عبد الوهاب، أحمد عبد الهادي.
وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي؛ حيث يتنافس ثلاثة أصدقاء كل عام على الفوز بقلب فتاة جديدة، مستخدمين أساليبهم من الرومانسية، المال، والشهامة لكن في أحد الأيام تتعقد الأمور بتدخل صاحبة الفندق التي تزيد من حدة المنافسة وتشعل الرهان بينهم، بينما تقع الفتاة في حيرة، حيث تبادلهم جميعاً نفس المشاعر، وتحدث هنا الكثير من الأحداث والمفاجآت.
https://www.instagram.com/p/DC2WlmLIBPE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DC2WlmLIBPE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DC2WlmLIBPE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
رانيا يوسف تواصل تصوير "روج أسود"كما تُقارب رانيا يوسف، على الانتهاء من تصوير مسلسل "روج أسود" ويُشاركها البطولة: مي سليم، لقاءالخميسي، فرح الزاهد، غادة طعت، مهند حسن ،كريم العمري، عابد عناني، محمدالدسوقي ويأتي العمل من تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.
يمكنك قراءة: المخرجة بتول عرفة قبل عرض مسرحية حاوريني يا كيكي: الجمهور السعودي ذواق
وتشارك رانيا يوسف، لأول مرة في مسلسل "موضوع عائلي"، وذلك من خلال الجزء الثالث المقرر عرضه في ديسمبر الجاري، حيث انتهت من تصويره مؤخرًا، وهو بطولة: ماجد الكداوني، نور اللبنانية التي انضمت للعمل من الموسم الثاني، رنا رئيس، طه دسوقي، محمد شاهين، محمد القس، سما إبراهيم، محمد رضوان، ياسمينا العبد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.وتدور أحداث مسلسل "موضوع عائلي" حول إبراهيم، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة بعد خسارته لزوجته قبل نحو عشرين عاماً، واتخاذه قراراً بعدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمُّل أي أعباء عائلية، لكن تتغير حياته فجأة بعد ظهور ابنته التي لم يكن يعرفها، ويصبح مسؤولاً عن الوصاية عليها لمدة 6 أشهر، وخلال هذه الفترة تتغير الكثير من الأمور في حياتهما.
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https://www.instagram.com/p/DAqo04sIiuz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»