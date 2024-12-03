رانيا يوسف تشارك عصام عمر مسلسل نص الشعب اسمه محمد.. رمضان 2025

المسلسل مكوّن من 15 حلقة

رانيا يوسف تُقدم "حاوريني يا كيكي" في موسم الرياض

https://www.instagram.com/p/DC2WlmLIBPE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DC2WlmLIBPE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DC2WlmLIBPE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

رانيا يوسف تواصل تصوير "روج أسود"

وتشارك رانيا يوسف، لأول مرة في مسلسل "موضوع عائلي"، وذلك من خلال الجزء الثالث المقرر عرضه في ديسمبر الجاري، حيث انتهت من تصويره مؤخرًا، وهو بطولة: ماجد الكداوني، نور اللبنانية التي انضمت للعمل من الموسم الثاني، رنا رئيس، طه دسوقي، محمد شاهين، محمد القس، سما إبراهيم، محمد رضوان، ياسمينا العبد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد الجنايني وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي.

https://www.instagram.com/p/DAqo04sIiuz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DAqo04sIiuz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DAqo04sIiuz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading