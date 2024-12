نجوم هوليوود يجتمعون في حفل توزيع جوائز غوثام: أنجلينا جولي وزندايا من بين المكرمين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:06 مساءً - في ليلة من ليالي هوليوود، اجتمع النجوم والنجمات في حفل توزيع جوائز غوثام The Gothams في Cipriani Wall Street في مدينة نيويورك بنسخته الـ 34، التي تكرم المواهب المبدعة أمام الكاميرات وخلفها، وتعمل على توسيع قاعدة الجمهور لمشاهدة الأفلام والتلفزيون الرائدين، وتدعم العمل الذي تقوم به مؤسسة غوثام للأفلام والإعلام غير الربحية على مدار العام.

نجوم ونجمات حفل توزيع جوائز غوثام

View this post on Instagram A post shared by Page Six (@pagesix)

حرص العديد من نجوم ونجمات هوليوود على حضور حفل توزيع جوائز غوثام، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء، وكان من بينهم النجمة العالمية أنجلينا جولي، باميلا أندرسون، زندايا، جيسيكا تشاستين، نيكول كيدمان، ديمي مور، كيران كولكين، كولمان دومينغو، سيباستيان ستان، أوسكار اسحاق، إيلي فانينغ، جوليا ستايلز، جوش أوكونور، تيموثي تشالاميه، والمزيد.

تكريم أنجلينا جولي في حفل غوثام

https://www.instagram.com/p/DDGIodnvDEO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDGIodnvDEO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDGIodnvDEO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تلقت النجمة أنجلينا جولي جائزة تكريم الأداء، عن دورها في أحدث أفلامها ماريا Maria، حيث تؤدي دور مغنية الأوبرا العالمية ماريا كالاس. وتذكرت جولي في خطاب قبولها للجائزة، الطريقة التي أعطت بها والدتها الأولوية للفن عندما كانت تكبر وكان لديها الكثير من الكتب لدرجة أنها احتفظت ببعضها في الفرن. قالت جولي: "من المهم جداً أن يتم تدريس الفن في مدارسنا، ومن المثير للقلق أن العديد من هذه البرامج يتم تقليصها".

تحدثت نجمة "Maleficent" أيضاً عن ابنتها، فيفيان، حيث تأملت فرحة رؤيتها تحب المسرح والمشاركة.

إليكِ هذا الخبر: أنجلينا جولي في ظهورٍ نادرٍ مع ابنها نوكس في حفل توزيع جوائز المحافظين Governors Awards

تكريم زندايا بجائزة Spotlight Tribute

https://www.instagram.com/p/DDGOwToPp3Z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDGOwToPp3Z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDGOwToPp3Z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تلقت زندايا البالغة من العمر 28 عامًا جائزة Spotlight Tribute من Gotham Awards، وهي جائزة تُمنح كل عام تقديراً للجهود الهائلة التي يبذلها الأفراد في مجال السينما والتلفزيون الذين أسروا الجماهير العالمية، وذلك عن أدائها في فيلم Challengers للمخرج لوكا غوادانينو.

وعند صعودها على المسرح لتلقي جائزتها، أهدت الجائزة لوالدتها؛ كلير ستورمر، حيث قالت في كلماتها عند التكريم: "إلى أمي. أمي هنا الليلة؛ إنها تشعر بالحرج". كما شكرت الممثلة الأشخاص الذين تعمل معهم طوال خطابها، وقالت: "بدونهم جميعاً، لن يكون أي من هذا ممكناً. لذا، حقاً، علي فقط أن أشكر مجتمعي من صناع الأفلام والمنتجين وخزانة الملابس والأزياء والشعر والمكياج".

وأشارت زندايا خلال حديثها إلى حظها الوفير بالعمل مع زملائها الرائعين، كما شكرت المخرج غوادانينو. وقالت: "إلى لوكا، لإضفاء الحياة على هذا الشيء من خلال عينه الثاقبة، والطريقة التي يرى بها الشخصية والإنسانية ويتعاطف دائماً مع جميع الشخصيات".

قد ترغبين في معرفة إطلالات زندايا بالأبيض.. أغربها حذاء يشبه كرة التنس

وفيما يلي إليكم قائمة الفائزين في حفل توزيع جوائز غوثام

أفضل فيلم روائي طويل: A Different Man

أفضل فيلم دولي: All We Imagine as Light

أفضل فيلم وثائقي: No Other Land

أفضل مخرج: راميل روس، Nickel Boys

أفضل سيناريو: بناته الثلاث، Azazel Jacobs

https://www.instagram.com/p/DDGVooOM1km/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDGVooOM1km/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDGVooOM1km/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أفضل أداء رئيسي: كولمان دومينغو، Sing Sing

أفضل أداء مساعد: كلارنس ماكلين، Sing Sing

أفضل أداء رائد: براندون ويلسون، Nickel Boys

للمزيد من الأخبار: استبدال Challengers بفيلم Commandante في افتتاح مهرجان فينيسيا

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».