شكرا لقرائتكم خبر عن تيم بيرتون يؤكد التعاون في المستقبل مع جونى ديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المخرج العالمى تيم بيرتون بأنه "متأكد من وجود" تعاون آخر مع النجم جوني ديب في المستقبل، ولكن من المحتمل ألا يكون جزء جديد لفيلم Edward Scissorhands.

عمل الثنائي معًا بشكل متكرر في أواخر التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين في أفلام مثل Ed Wood (1994) وSleepy Hollow (1999) و Corpse Bride (2005) وCharlie and the Chocolate Factory (2005) و Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007) و Alice in Wonderland (2010).

ولم يظهر ديب في فيلم لبيرتون منذ فيلم Dark Shadows (2012).

عندما سُئل عما إذا كان مستعدا للتعاون من جديد مع ديب، أجاب بيرتون: "حسنًا، أنا متأكد من أنه سيكون هناك، ولم أشعر أبدًا أنني سأقوم بالعمل مع هذا الممثل أو ذاك، وعادةً ما يكون ذلك بناءً على الفيلم الذي أعمل عليه، وهذا هو جوهر العمل، إنه التعاون وتبادل الأفكار مع الأشخاص من حولك."



تيم بيرتون وجونى ديب

فى نفس السياق كشف موقع Deadline أن فيلم Beetlejuice Beetlejuice أصبح ثاني أعلى فيلم للمخرج العالمى تيم بيرتون من حيث الإيرادات في شباك التذاكر الأمريكي، حيث حقق 451 مليون دولار.

كما تم وصف فيلم Beetlejuice Beetlejuice بأنه حقق نجاحًا ماليًا، إلى جانب المراجعات الإيجابية من النقاد.

كما يشهد فيلم Beetlejuice Beetlejuice لم شمل تيم بيرتون مع مايكل كيتون ووينونا رايدر وكاثرين أوهارا، ولكن هذه المرة أيضًا تشارك فيه نجمة Wednesday جينا أورتيجا.

يتتبع الفيلم التكملة ثلاثة أجيال من عائلة ديتز وهم يعودون إلى وينتر ريفر، حيث تفتح ابنة ليديا (رايدر) أستريد (أورتيجا) عن طريق الخطأ بوابة الحياة الآخرة.