في يوم ميلادها.. تعرفوا إلى أبرز أعمال رانيا يوسف في 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 04:33 مساءً - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة رانيا يوسف التي استطاعت أن تثبت موهبتها الفنية وتكسب محبة عدد كبير من الجمهور على الرغم من الانتقادات التي تتعرض لها بشكلٍ دائم. وفي عام 2024 تألقت رانيا في عدد من الأعمال المميزة سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، وبجانب ذلك اتجهت للغناء وقدمت أولى تجاربها في هذا اللون.

لذلك، يُعتبر هذا العام شهادة ميلاد فنية جديدة لرانيا يوسف، خاصةً وأنها اختارت أدوارها بعناية شديدة، وكانت حريصة على تقديم أدوار مختلفة لم تقدمها من قبل، وبمتابعة الأعمال التي قدمتها على مدار العام سنجد أنها قدمت أعمالاً ذات طابعٍ خاص.

أعمال درامية ذات طابع خاص

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كان واحداً من الأعمال التي تألقت فيها رانيا يوسف، حيث جسدت شخصية دلال، راقصة معتزلة وصاحبة بنسيون في حقبة الأربعينيات، واعتمدت خلال تقديمها لهذا العمل على أزياء تتناسب مع هذا العصر، وكان لافتاً للانتباه أنها لم تخجل من تجسيد دور أم الفنانة الشابة آية سماحة على الرغم من فارق السن الصغير بينهما.

كما تعاونت رانيا مع الفنان شريف منير في مسلسل "بقينا اتنين"، وقدما خلال هذا العمل حالة اجتماعية خاصة وحقيقية، حيث ناقش العمل عدداً من القضايا والمشاكل التي تهم المجتمع وتؤثر على الحياة الشخصية للكثير من الأشخاص.

عودتها للسينما

تنتظرالعودة للسينما مرة أخرى من خلال فيلم "التاروت"، الذي تدور أحداثه حول ثلاث بطلات وهن، سمية الخشاب، رانيا يوسف، ومي سليم، لكل منهن قصة ترتبط بأوراق التاروت، وتدفعهن للتورط في الكثير من الأزمات، مع طرح الكثير من الأفكار الجدلية عن العلاقات العاطفية.

تم تأجيل الفيلم عدة مرات بسبب أزمات متكررة كان من ضمنها الاستعانه بالبلوجر علي غزلان ضمن أحداث الفيلم، وهو ما رفضته نقابة المهن التمثيلية.

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رانيا يوسف والغناء

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الاحتفال بميلادها على المسرح

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حققتحلمها بالاتجاه للغناء هذا العام، وطرحت الصيف الماضي أولى أغانيها على طريقة الفيديو كليب، أغنية "ليك" التي طرحتها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة عالية، ووعدت جمهورها بمزيد من الأغاني خلال الفترة القادمة.تزامن يوم ميلادمع العرض المسرحي لأحدث أعمالها "حاوريني يا كيكي" مع الفنانة دينا الشربيني، واحتفلت بهذه المناسبة مع أصدقائها على المسرح، وظهر في المقطع المتداول دينا الشربيني وهي تقوم بالرقص والغناء معها.

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