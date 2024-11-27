شكرا لقرائتكم خبر عن حفل "تسعينية فيروز" على مسرح السامر الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، يقام حفل بعنوان "تسعينية فيروز" على مسرح السامر بالعجوزة، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 1 ديسمبر، احتفالاً بعيد ميلاد الفنانة اللبنانية فيروز التسعين، وستقدم الحفل الفرقة المصرية للموسيقى والغناء، تحت قيادة المايسترو مازن دراز.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون حرص على تهنئة فيروز بمناسبة عيد ميلادها من خلال حسابها على موقع إنستجرام، إذ كتب باللغتين العربية والفرنسية: "صوت فيروز لا يزال يطيب قلوب اللبنانيين والفلسطينيين الباحثين على دفء السلام، التى تجسد كرامة هذه المنطقة، عقبال المية!".

وكانت جارة القمر فيروز قدمت العديد من الأغانى التي تحولت لأيقونات سواء للحب أو السلام، إلا أن أغنية "زهرة المدائن" واحدة من الأغنيات الأيقونية التي قدمتها فيروزبعد السيطرة على القدس الشرقية، وذلك من كلمات وألحان الأخوين رحباني، وحسم الجدل حول هوية صاحب كلمات الأغنية بعدما شكك البعض في أصحابها وأنه سعيد عقل، إلا أن فيديو نادر من مهرجان الأرز أكد تتره حقيقة الأمر بأن الأغنية من كلمات وألحان الأخوين رحباني.