شكرا لقرائتكم خبر عن حسين فهمى يلتقط صورا مع ممثل من ذوى الهمم على ريد كاربت ختام مهرجان القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

التقط النجم حسين فهمي صورا تذكارية مع ممثل شاب من ذوي الهمم على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ 45، بدار الأوبرا المصرية والمذاع حصرياً على قناة Dmc.

وحرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من حسين فهمي، أحمد حلمي، خالد الصاوي، وميرهان حسين، رانيا يوسف، لقاء الخميسي، هاني عادل وزوجته دياموند عبود، صبري فواز، خالد عبد الجليل، والمخرج رشيد مشهراوي، المخرج أحمد صقر، سمية الألفي، كاتيا كعدي، جهاد حسام الدين وهاجر الشرنوبي، المذيعة جاسمين طه، الاعلامي عمرو الليثي، الاعلامي تامر أمين، المخرج أشرف فايق.

كما حضر خالد يوسف، جيهان خليل، الملحن عزيز الشافعي، بسنت صيام، ياسمينا العبد، المخرجة ساندرا نشأت، جابي خورى، على السبع، علاء عرفة، أحمد عبد الحميد، راندا جبر، محمد رياض ورانيا محمود ياسين، أشرف عبد الباقي وابنته زينة، سيد رجب، دنيا صلاح عبد الله، امير المصري، محمود قابيل، أحمد عبد العزيز، محمود حميدة، محمد ثروت وزوجته.

وخطفن نجمات الفن الأنظار بإطلالتهن الجذابة منهم، نبيلة عبيد، ليلي علوي، يسرا، ميمى جمال، إلهام شاهين واخواتها أيمن وأمير شاهين وابنة شقيقتها الهام صفي الدين، عائشة بن أحمد، درة، داليا مصطفى، سلاف فواخرجي، ساندي، أمينة خليل، نسرين طافش، نجلاء بدر، كندة علوش، وئام مجدي، ميس حمدان، رانيا منصور وابنتها توانا، نورهان منصور، هند عبد الحليم، عبير صبري، جيهان الشماشرجي، دعاء حكم.

وكانت الدورة الـ 45 من المهرجان شهدت عرض ما يقرب من 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وحرص مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 على الاهتمام الكبير بفلسطين وكل ما يخص السينما الفلسطينية، إذ شهدت الفعاليات عرض مجموعة أفلام "من المسافة صفر" وهي مجموعة من الأفلام القصيرة التي أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، استجابةً للأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023، حيث يجمع المشروع 22 مخرجًا من غزة، مقدّمًا رؤية سينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان، إلى جانب عرض 3 أفلام أخرى ضمن برنامج أضواء على السينما الفلسطينية، وهي: "سن الغزال لسيف حمّاش، وولدت مشهورًا للؤي عواد، وأحلام كيلومتر مربع لقسام صبيح"، بالإضافة إلى جائزتين خاصين بالسينما الفلسطينية وأفلام من غزة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF.



ختام المهرجان



ختام المهرجان