شكرا لقرائتكم خبر عن داركو بيريك وأبطال الفيلم الإسبانى إقليم يحتفلون بعرضه فى مهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

احتفل الفنان العالمى الصربى داركو بيريك وأبطال الفيلم الإسباني "إقليم" بعرضه فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 45، والتقطوا الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

فيلم "إقليم" للمخرج أليكس جالان، هو فيلم وثائقي يتناول أساليب حياة القدامى، وتدور أحداثه في سهوب آسيا الوسطى، حيث يعيش الرعاة القرغيز في صراع مع شبح، ويحاول الصيادون والبدو الرحل التعايش وتقاسم الأرض.

ينطلق الممثل الصربي داركو بيريك -الذي اشتهر بدور هلسنكي في مسلسل "لا كاسا دي بابيل"- فى طريق الخلاص نحو الغرائز المفقودة، حيث تشهد جبال قيرغيزستان الشاهقة رحلة إلى حدود البرية.

وشهدت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF



داركو بيريك وأبطال الفيلم الإسباني إقليم