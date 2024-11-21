بعد مشاركته في فينيسيا.. تفاصيل رحلة فيلم البحث عن رامبو في المهرجانات السينمائية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2024 02:59 مساءً - يُعد فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، واحدًا من الأفلام التي لفتت الأنظار في الآونة الأخيرة، بعد مشاركتها في الدورة الـ81 من مهرجان فينيسيا السينمائي، ضمن برنامج "أوريزونتي إكسترا" وهو القسم الذي تُعرض من خلاله الأفلام التي تمثل أحدث اتجاهات السينما العالمية للمواهب الشابة، حيث حظي بردود فعل واسعة في عرضه العالمي الأول.

موعد طرح الفيلم في دور العرض المصرية

رحلة "السيد رامبو" مستمرة في عددٍ من المهرجانات السينمائية حول العالم، خلال على مدار الشهر المُقبل، حيث يُشارك في 4 مهرجانات دفعة واحدة، قبيل طرحه في دور العرض المصرية مطلع العام المقبل، كموعد مبدئي، حسبما أعلنت الشركة المنتجة.

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من بروكسل إلى جدة

وتأتي البداية، مع مهرجان بروكسل للسينما المتوسطية، في دورته الـ24، والتي ستُقام في الفترة من 28 نوفمبر الجاري، وحتى 6 ديسمبر المُقبل، ومنه إلى المملكة العربية السعودية، وتحديدًا مدينة جدة، حيث فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والذي سيُقام في الفترة من 5 ديسمبر وحتى يوم 14 من الشهر ذاته، ليشهد بذلك العرض الأول في العالم العربي.

ومن المُقرر أنّ يُسافر فريق عمل فيلم "السيد رامبو" من السعودية إلى العراق، حيث سيُشارك الفيلم في الدورة الـ11 من مهرجان دهوك السينمائي، والذي سيُقام في الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر المقبل، تحت شعار "الرياضة والسينما"، وأخيرًا سيُنافس في الدورة الـ35 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، في الفترة من 14 لـ21 ديسمبر.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة "حسن" الشاب الثلاثيني والذي يُعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه ويأتي ذلك من خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد "رامبو" من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قبل "كارم" جار حسن، وجميع أهالي الحي، وهو من بطولة عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء الدين، وإنتاج محمد حفظي ورشا حسني.

جوائز حصدها الفيلم بالمهرجانات العالمية

وكان الفيلم قد حصل مؤخرًا على جائزة خدمات الهوية البصرية وخدمات DCP لمشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج، والًمقدمة من شركة Creative Media Solutions في الدورة الخامسة من أيام عمان لصناعة السينما وسوق عمان للمشاريع، كما حصل الفيلم أيضًا على عدد من منح الإنتاج من بينها منحة إنتاج صندوق البحر الأحمر السينمائي لدعم الأفلام، ومنحة إنتاج الأفلام الروائية الطويلة للصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق، ومنحة الإنتاج السينمائي من المنظمة الدولية الفرانكفونية.

كما حصد السيناريو الخاص بالفيلم على عدد من منح التطوير من بينها منحة تطوير الأفلام الروائية الطويلة من الصندوق العربي للثقافة والفنون آفاق، وجائزتي تطوير من منصة الجونة السينمائية، كما شارك سيناريو الفيلم في عدد من مختبرات ومعامل التطوير والتمويل، من بينها برنامج تطوير الأفلام الفرنسي “La Fabrique Cinéma Programme” والذي يُشرف على تنظيمه المعهد الفرنسي وتُقام فعالياته كأحد أنشطة سوق مهرجان كان السينمائي الدولي، وملتقى بيروت السينمائي لتطوير ودعم الأفلام، وورشة تطوير الأفلام السينمائية التي نظمتها الهيئة الملكية الأردنية، وبرنامج “Dot.on.the.map” كجزء من فعاليات مهرجان أيام قبرص السينمائية، وورشة أفلام سين لتطوير الأفلام بمصر، كما شارك سيناريو الفيلم في عدد من أسواق التمويل السينمائية من بينها سوق مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد وسوق مهرجان ديربان السينمائي بجنوب أفريقيا.

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