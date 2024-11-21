سمية الخشاب بأوّل تعليق بعد انتهاء أزمة فيلم “التاروت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد فترة من الجدل والتأجيلات والأزمات أسدل أخيراً الستار على أزمات فيلم “التاروت” للفنانة سمية الخشاب، وذلك بعد أن قامت الشركة المنتجة بالتعديلات التي طالبتها الرقابة على المصنفات الفنية، وحددت موعد عرضه ليكون 10 كانون الثاني (يناير) المقبل.

وفي تعليقها الأول على انتهاء أزمة الفيلم قالت الفنانة سمية الخشاب في تصريحات صحفية إنها سعيدة بهذه الخطوة لأنها تضع آمالاكبيرة على نجاح الفيلم، حيث يطرح قضايا مهمة تمس الشارع.

يذكر أن اللجنة الفنية داخل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية اعترضت على ثلاثة مشاهد من الفيلم، وطالبت من القائمين على العمل حذف أحدها وتعديل المشهدين الآخرين، وإعادة تصوريهما، مما أجل عرض العمل خلال الفترة الماضية.

فيلم “التاروت” يجمع مجموعة من النجوم، منهم سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، منذر رياحنة، عبد العزيز مخيون، محمد سليمان، علاء مرسي، بوسي شاهين، وضيوف الشرف أحمد التهامي، تأليف معتز المفتي وإخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول حادثة غامضة تغير مجرى حياة ثلاث نساء.