زلزال يحدث في سوريا.. سلاف فواخرجي تكشف كواليس فيلم “سلمى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على هامش عرض فيلم “سلمى” الذي تقوم ببطولته الفنانة السورية سلاف فواخرجي، ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقامة حالياً بدار الأوبرا المصرية، تم تنظيم ندوة خاصة لصناع الفيلم عقب انتهاء العرض.

قالت سلاف فواخرجي خلال الندوة، إنها ترى الفيلم للمرة الأولى مع الجمهور وكانت متخوفة إلى حد ما لكنها كانت تعمل بشغف وحب، مضيفة: “الفيلم اتصور بسهولة وسقف الرقابة أصبح عاليًا وكلنا ضد الفساد حتى المشاهد كانت سهلة”.

تابعت: “أنا ممثلة شغوفة وبحب أقدم بلدي في أحسن صورة وأشارك زملائي في أعمال قوية، فقط أنا عاشقة للسينما ونحن سنظل نعمل سينما حتى ينتهي الخراب الذي نعيش فيه”.

مضيفة إن فيلم “سلمى” تدور قصته عن زلزال يحدث في سوريا، يتسبب في انقلاب حياة “سلمي” ويتسبب في زلزال شخصي لها وتغيرات في شكل حياتها، مؤكدة أن شخصية سلمى في الفيلم تشبه شخصيتها الحقيقية في بعض الأشياء، مشيرة إلى أن المرأة كائن عظيم.