 من مهرجان القاهرة السينمائي.. نقاش طريف بين جميلة عوض وزوجها أحمد حافظ

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2024 04:21 مساءً - أقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45 منذ قليل، ندوة نقاشية مع المونتير أحمد حافظ والتي أدارتها مريم أبو عوف بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وكان من بين الحضور زوجته الفنانة جميلة عوض والتي حرصت على التواجد حتى وصول الندوة إلى نهايتها.

الفيلم المفضل

وخلال الندوة كشف المونتير أحمد حافظ عن فيلمه المفضل، إذ قال إن فيلم " تراب الماس" من الأعمال المحببة والقريبة من قلبه، منوهاً على أن معظم الأعمال السينمائية التي شارك في عملية المونتاج الخاص بها عمل من خلالها مع مخرجين ذات صفات صعبة متمنياً أن يصادف عمل يشارك به ويوجد به مخرج سهل.

اما عن أصعب الأفلام التي عمل بها هو فيلم "الفيل الأزرق" خاصة وأنه كان يحاول هو وفريقه المعاون له فهم أحداثه أثناء عمليه المونتاج.

البدايات

وحرص المونتير أحمد حافظ على استرجاع خطواته الأولى في عالم المونتاج والتي كانت من خلال المخرج هادي الباجوري، قائلاً وقت أن كان عمره 16 عاماً، استعان به المخرج هادي الباجوري في أحد أعماله بسبب غياب المونتير الخاص به وهنا كانت البداية، مكملاً " هادي الباجوري اول واحد شغلني. وله الفضل في بداية مشواري في عالم المونتاج".

يمكنكم قراءة ...سلاف فواخرجي عن فيلم سلمى: شاركت في إنتاجه لتقديم قصص نساء سوريا

نقاش بين أحمد حافظ وزوجته جميلة عوض

وأثناء الندوة قررت الفنانة جميلة عوض أن تقطع حديث زوجها المونتير أحمد حافظ، خاصة عقب حديثه عن الموقف الذي جمعه بها في فيلم "الضيف"، وذلك بسبب استفسارها وقتها عن سبب حذف بعض من مشاهدها ومطالبته بضرورة الاهتمام بها، لتقرر جميلة الرد على هذا الكلام إذ أكدت انها لم تطالب احمد حافظ وقتها بضرورة الاهتمام بها ولكن حاولت وقتها معرفة السبب وراء حذف بعض من مشاهدها.

وتابعت " كنا وقتها في فيلم الضيف، ووقتها مكنش ما بينا حاجة سألته بس عن سبب قص مشاهد ليا، ومقولتش اهتم بيا لأني بحترم الشغلانة".

وبعد أن تفاعل الحضور مع حديث الثنائي، أكد "حافظ " أنه كان يريد أن يضيف لأجواء الندوة جانباً كوميدياً وليس أكثر ، قائلاً "كنت بهزر معاها".

ليعود حديثه ، عن الفنان أو الممثل الذي يأتي له ويطالبه بأن يجعل المدة الزمنية لمشاهد له "الشوت" طويلة ، لافتاً على انه في مثل هذه الحالات لا يستجيب لطلبه بل ويؤكد عليه بضرورة الذهاب إلى مخرج العمل، خاصة وأن تقصيره لمشاهد معينة سببها، هي أن تكون ملائمة أو مناسبة للمشهد الذي يليه وليس أكثر.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».