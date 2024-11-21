أعضاء فرقة One Direction يجتمعون لأول مرة منذ تسع سنوات في جنازة ليام باين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - رغم وفاته منذ أكثر من شهر، إلا أن جنازة المغني الشاب ليام باين، أقيمت أمس، في مسقط رأسه في ولفرهامبتون، بإنجلترا، واقتصرت على الدائرة المقربة له من الأهل والأصدقاء. ووصل نعش باين إلى الكنيسة على متن عربة تجرها الخيول تحمل زهورًا باللون الأحمر مكتوب عليها "الابن" وزهورًا أخرى باللون الأزرق مكتوب عليها "الأب"، وسط تأثر شديد من الحضور.

نجوم "One Direction" يجتمعون مجددًا

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حضر نجوم فرقة "One Direction" الذي كان ليام باين واحدًا منهم جميعًا إلى الجنازة، ويعد هذا الظهور العلني الأول لهم منذ 9 سنوات، بعد أن فرقهم الزمن، وجمعهم باين مرة أخرى بوفاته، وهم؛ هاري ستايلز، 30 عاماً، نيال حوران، 31 عاماً، زين مالك، 31 عاماً، ولويس توملينسون، 32 عاماً.

وكان للفرقة دور مهم في الجنازة سواء بالإشراف عليها، أو بدعم عائلة باين الصغيرة، وأيضًا بتذكير الحشد الصغير من السكان المحليين الذين وقفوا خارج الكنيسة لتوديع المغني الشاب، بأن " الجنازة غير مخصصة للجماهير، هي فقط مخصصة للعائلة".

الحضور في جنازة ليام باين

كما حضر أيضًا سايمون كويل الذي أسس فرقة "One Direction"، ومُحكم برنامج "X Factor"، وكان يبدو عليه التأثر الشديد، والتقطت عدسات الكاميرا صور لكويل وهو لم يستطع تمالك دموعه عند مواساة والد ووالدة باين، وشقيقتاه، نيكولا وروث،.

وحضرت شيريل، الحبيبة السابقة لليام باين - والد ابنها البالغ من العمر سبع سنوات - وكانت مغنية Girls Aloud السابقة، البالغة من العمر 41 عامًا،على علاقة بنجم One Direction بين عامي 2016 و2018. وحضر زملاؤها في فرقة Girls Aloud، كيمبرلي والش ونيكولا روبرتس لمواساتها.



وكان من بين المشيعين أيضًا مقدمو البرامج جيمس كوردن ومارفن وروشيل هيومز وسكوت ميلز وأدريان تشيليز، والمؤثرة الأمريكية السيدة كاسيدي إلى جانب داميان هيرلي، نجل عارضة الأزياء إليزابيث هيرلي.

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النتائج الرسمية لفحص السموم تؤكد بأن ليام باين لم يكن في وعيه أثناء سقوطه

عقب مرور أسابيع من وفاة ليام باين بعد أن سقط من شرفة الفندق الذي كان يُقيم به، تم توجيه الاتهام إلى صديق له وشخصين آخرين كما استبعد المسؤولون في الأرجنتين أن يكون سبب الوفاة هو الانتحار. وكانت قد صدرت النتائج الرسمية لفحص السموم في جثة ليام باين، والتي أكدت على وجود العديد من العقاقير في جسده وبأنه لم يكن في كامل وعيه أثناء سقوطه من الشرفة.

وكانت قد أعلنت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية بأن السُلطات داهمت منزل أحد أصدقاء ليام باين ولم يتم الكشف عن شخصيته، كما تم مداهمة المكان الذي تُوفي فيه ومنازل اثنين آخرين من موظفي الفندق، وزعم موقع "TMZ" بأن صديق ليام كان في الغرفة معه قبل سقوطه من الشرفة، إلا أنه غادر قبل وفاته كما كانت صحيفة "كلارين" قد قالت بأن صديق ليام باين الذي تم اتهامه هو رجل أعمال أرجنتيني، وتم توجيه اتهام له بالتخلي عن شخصٍ قبل وفاته.

كما تم توجيه اتهامات إلى أحد موظفي الفندق بتسليم الممنوعات إلى ليام باين على الأرجح في صندوق صابون، كما تم توجيه اتهامات لشخص ثالث بحسب ما جاء بـ"TMZ" ولم يتم تحديد هوية أي من المشتبه بهما، وكان قد توجه المحققون إلى المشتبه بهم الثلاثة بعد البحث في هاتف ليام باين، لمعرفة مَن هو الشخص الذي زوّده بالممنوعات، حيث أظهرت كاميرات المراقبة في الفندق موظفين يتعاملان معه.

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وفاة ليام باين

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عُثر على ليام باين، ميتاً خارج فندق في العاصمة بوينس آيرس، يوم 17 من أكتوبر 2024. ونقلت صحيفة لا ناثيون الأرجنتينية، عن خدمات الطوارئ أنه تم العثور على الموسيقي البريطاني البالغ من العمر 31 عاماً ميتاً بعد سقوطه من الطابق الثالث.

وجاء في بيان شرطة بوينس آيرس: "تلقينا اتصالاً من مدير الفندق الذي سكن به ليام باين وهو يطلب المساعدة بأن أحد النزلاء في حالة عدم اتزان يحطم الغرفة، أثناء الاتصال قفز ليام من بلكونة الغرفة وانتحر". وقال مدير خدمات الطوارئ الطبية ألبرتو كريسنتي إن ليام أُصيب "بإصابات خطيرة للغاية بعد سقوطه من الطابق الثالث، وأضاف أنه أُصيب بكسر في قاعدة الجمجمة".

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