داليدا خليل تواصل دعمها لبلدها لبنان

ميرنا وليد - بيروت - عبرت الممثلة اللبنانية داليدا خليل، من جديد عن دعمها لبلدها لبنان الذي يمر بأزمات وأوقات مأساوية نتيجة الحر ب القائمة فيه.



وشاركت داليدا متابعيها عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الإجتماعي، منشور كتبت فيه: "إذا لبنان بخير نحنا رح نكون بخير".

يذكر أن بلدة أيطو في قضاء زغرتا، وهو القضاء الذي تنتمي إليه داليدا خليل، كانت قد تعرضت للقصف الشهر منذ فترة، ونشرت داليدا على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، فيديو من الحادثة، وكتبت تعليقاً عبرت فيه عن حزنها على ما جرى وعن خوفها الشديد على أهلها هناك.

وفي تفاصيل ما أوردته داليدا خليل: "أهلنا بأيطو ، زغرتا_ الشمال كونوا بخير أنا وعم إطمن على إمي واخواتي ويمكن خايفة أكتر منن قالتلي إمي إذا المسبحة الوردية معك ما بحياتك تخافي؛ صلي نحنا بخير… ألله يحمي الكل، قلوبنا موجوعة".