الملكة رانيا تتألق بالأحمر في مجلس الأمة بإطلالة كلاسيكية أنيقة

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الملكة رانيا الأضواء خلال حضورها مراسم الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، وظهرت بإطلالة تجمع بين البساطة العصرية والأناقة الكلاسيكية.

واختارت الملكة رانيا اللون الأحمر، المعروف بكونه أحد ألوانها المفضلة، وارتدت تنورة محبوكة متوسطة الطول، بتصميم ثنيات مزدوجة من علامة Altuzarra. وأضافت لمسة من الرقي من خلال قميص بكمين طويلين، وربطة على شكل فراشة من النمط الكلاسيكي المعروف بـ "Pussy Bow Blouse".

واستكملت الملكة الإطلالة بأكسسوارات دقيقة وأنيقة، وانتعلت حذاء بكعب عالٍ من الجلد اللامع باللون البيج من Malone Souliers، وحملت حقيبة أنيقة صغيرة بتصميم منحني من علامة Chloé بنفس لون الحذاء، ما أضاف تناسقاً مثالياً على إطلالتها.

وتركت الملكة رانيا شعرها منسدلاً بطريقة مموجة على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها.

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