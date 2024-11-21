إليسا تعايد فيروز بكلمات مؤثرة .. "أيقونة الفن"

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية إليسا، رسالة معايدة إلى الفنانة فيروز بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت إليسا قائلة :"علّمتينا كيف نحلم، كيف نحب، وكيف نحمل لبنان بقلوبنا. صوتك رح يبقى دايمًا يجدد فينا الأمل ويجمعنا على الحب والوطن.

كل عام وإنتِ رمز لبنان وأيقونة الفن، كل عام وإنتِ بخير يا فيروز".

ونشرت إليسا مقطع فيديو لـ فيروز، وهي "بحبك يا لبنان"،"مشهد من مسرحية لولو"،"كيفك أنت"، وجزء من مقابلة صحافية".

متابعو إليسا إنهالوا، وجاء فيها :"كل عام وفيروز بخير ويارب سنين مديدة لها بالخير والصحة والعافية"،"فيروز يعنى لبنان و لبنان يعنى فيروز، وغيرها.

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