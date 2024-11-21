بلومبرغ: إدارة بايدن تسعى لإسقاط ديون مترتبة على أوكرانيا تبلغ 4.6 مليار دولار

ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسعى لإسقاط ديون مترتبة على أوكرانيا تبلغ 4.6 مليار دولار". وأمس، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤول لم تذكر اسمه، أن أوكرانيا أطلقت صواريخ بريطانية بعيدة المدى من طراز ستورم شادو على الأراضي الروسية.

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