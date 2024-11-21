نيقولا معوض يحتفل بعيد ميلاد زوجته الجميلة.. وهذه رسالته لها

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل الممثل اللبناني نيقولا معوض بعيد ميلاد زوجته الجنوب أفريقية مادلين.



وشارك نيقولا معوض الجمهور صورة جميلة للغاية تجمعه بـ مادلين، وعلق: "أتمنى أن ننظر إلى بعضنا البعض دائمًا بهذه الطريقة .. وأن تكون جميع أعياد ميلادك مليئة بالضحك.

عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي!"

وكان قد قدم الممثلون نيقولا معوض وسامر إسماعيل وناصر الدوسري وآسر ياسين، حلقة من برنامج "كلام رجال"، تم فيها تناول مواضيع عديدة.

وقد طرح نيقولا معوض سؤالاً على زملائه، جاء فيه: "هل فعلاً الرجال من المريخ والنساء من الزهرة؟، ليجيب الجميع كل على طريقته، مع إقرارهم بوجود اختلافات جوهرية بين الجنسين.

ليأتي جواب سامر إسماعيل: "ما فينا نعمم بالمجمل، لكن فيه خصائص معينة، طرق تفكير أو تصرفات، موجودة عند الرجال وأكثر من النساء، والعكس صحيح". أما ناصر الدوسري فقال: "لما تتكلم مع البنت عن مشكلة، هي مش بدها حل، بدها بس يسمعها... أنا مش فاهم!، ليثير بذلك ضحكات الجميع، ويُثير تساؤلات حول طريقة تعامل الرجل مع مشاعر المرأة".

أما آسر ياسين فأكد: "احنا تركيبتنا مختلفة، وإنه في بعض الأحيان علينا أن نكون عمليين أكثر، ونتعلم الاستماع جيدًا. وأضاف أيضًا أنه من المهم تفهم مشاعر المرأة والتعامل معها بعناية، وليس بالضرورة تقديم حلول مباشرة".