"الجزيرة": قتيل برصاص إسرائيلي خلال اشتباكات مسلحة في مخيم العين في نابلس

أفادت مصادر طبية لقناة "الجزيرة" عن سقوط "قتيل برصاص الاحتلال خلال اشتباكات مسلحة في مخيم العين بنابلس شمالي الضفة الغربية".

هذا وأفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"استشهاد 66 مواطنًا، معظمهم أطفال ونساء، وإصابة ما يزيد عن 100 آخرين، في مجزرة جديدة ارتكبتها القوّات الإسرائيليّة، بعدما قصفت مربّعًا سكنيًّا كاملًا في محيط مستشفى كمال عدوان في جباليا شمال قطاع غزة".

وأشارت مصادر طبيّة من المستشفى للوكالة، إلى أنّ "الكوادر الطبيّة في المستشفى تقوم بانتشال الشّهداء من تحت الرّكام بمكان المجزرة بأياديها، لعدم وجود طواقم إنقاذ"، مشدّدةً على أنّ "المستشفى سيتحوّل إلى مقابر جماعيّة، في حال عدم التّدخّل العاجل من قبل المؤسّسات الدّوليّة وإدخال المستلزمات الطبيّة".