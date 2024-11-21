شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 179.06 ألف ساعة بث مرئي عام 2023 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للتليفزيون الذي يحتفل به يوم 21 نوفمبر مــن كل عــام والذى أقرته الأمم المتحدة.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية عن الهيئة الوطنية للإعلام بلغ إجمالي عدد البث المرئي لكافة قنوات التليفزيون (القنوات الرئيسية - القــنوات الإقليمية - قنــوات النيــل المتخصصة - القــنوات الإخبـــارية) 179.06 ألــف ساعة خلال عام ( 2023/2024 واحتل المجـال الاجتماعى النـصيب الأكـبر في عـدد ساعـــات الإرســـال حــيث بلغ 51360.17 ساعة بنسبة 28.68٪ من إجمالي عدد الساعات بمتوسط 140.20 يومياً خلال عــــام ( 2023/2024) يليه الـمجال السياسي بعدد ساعات 22456.25 ساعة بنسبة 12.54 ٪ بمتوسط 61.21 ساعة يومياً يليه المجال الترفيهي بعـدد ساعـات 21590.21 ساعــــة بنسبة 12.06 ٪ بمتــوسط 58.59 ســاعة يـــومياً خــلال عـام ( 2023/2024) .

وبلغ المتـوسـط اليـوم لـساعات الـبـث الـمرئي بالقـنوات الرئيسية والإقليمية (الأولي، الثانية، القاهرة، القنال، الاسكنـدرية، الــدلتا، الصـعـيد، طـيبة) 153.15 ساعة يـومـيا خلال عام ( 2023/2024)، و بـلغ عدد ساعات بث الخدمات الإخبارية (قناة مصر الإخبارية – النيل الدولية – إذاعة الأخبار "راديو مصر") 26352 ساعة خــلال عــام ( 2023/2024) وتتضمن عــدد ساعات الإرســال 8784 ســاعة خاصة بالبث المسموع لراديو مصر.

وبلغ عدد ساعات بث قطاع التليفزيون (الرئيسية / الفضائية والفضائية الموجهة لأمريكا تايم سبورت) 43.9 ألـف ســاعة خــلال عــــام ( 2023/2024)، وبلغ عدد ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة (دراما – سبورت– لايف – سينما – كوميدي – العائلة – الثــقافيــة – القــناة التعـليمية – مــاسبيرو زمان) 79056 ساعــة خــلال عــام ( 2023/2024).

وبلــغ المـجــال الاجتماعي أعــلي نســبة لــعدد ســاعــــات البــث المرئي بـقــطــــاع قــنـــــوات النــيل المتــخصــصة حيث بلغ 26550.45 ساعة بنسبة 33.58٪ من إجمالي عدد ساعات الإرسال يليه المجال الترفيهي 13332.45 ساعة بنسبة 16.86٪ خــلال عــــام ( 2023/2024).