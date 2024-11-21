شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية: انخفاض الحرارة 4 درجات وفرص لسقوط أمطار من الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستنخفض بقيم تتراوح من (4:3) درجات على أغلب الأنحاء، اعتبارًا من الأحد 24 نوفمبر.

وأشارت الهيئة إلى أن انخفاض درجات الحرارة يصاحبه نشاط للـ رياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، مع وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقسًا مائلًا للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء.

ولفتت إلى وجود فرص ضعيفة، اليوم، لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة، درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 15، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 27 درجة، والصغرى 13، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة.