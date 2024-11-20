شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سلامة: اتعودت على الانتقادات والناس هاجمتنى وأنا فى العمرة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الفنانة سارة سلامة أنها اعتادت على تعرضها للانتقادات منذ ظهورها على الساحة الفنية، وذلك رداً على الانتاقادات التي واجهتها خلال الأيام الأخيرة على السوشيال ميديا واتهامها بإجراء عمليات تجميل غيّرت من شكلها، وقالت لـ"الخليج 365" أنا اتهاجمت وأنا بعمل عمرة! يعنى كنت بقابل ربنا، ورغم كدا الناس انتقدوني بشكل غريب، ولذلك هذا الموضوع أصبح بالنسبة لى مضحك وبقيت ماشية بنظام اللى هو قولوا اللى تقولوه".

وأوضحت سارة سلامة: "كنت أول مرة أزور فيها الكعبة، واتصورت بشكل طبيعي وكنت مبسوطة جداً وربنا هو عالم أنا رايحة بنية عاملة إزاى، وبمجرد ما نشرت الصورة على السوشيال ميديا وقتها الدنيا قامت، وبقيت أقول لنفسى في إيه؟ هو مفيش حد متصالح مع نفسه شوية، وأنا الحمد لله شخصية متصالحة مع نفسي وقريبة جداً من ربنا الحمد لله واللي مش عاجبه ميشوفونيش الموضوع بسيط".

وتابعت سارة سلامة أنه من الطبيعي أن يكون هناك ناس تحبك وآخرون لا يحبونك مشيرة إلى: "كل التعليقات السلبية اللى بتتقال على شغلى أو أعمالى فوق دماغى، إنما التجاوز بالنسبة لي لا أقبله ولكن في نفس الوقت لن أعطى قيمة لهؤلاء وأرد عليهم، فهناك ناس بتبقي متخصصة لانتقاد الفنانين على أمور تافهة، إنما ممكن ينتقدوا على أمور لها قيمة زى الدور مثلاً معجبنيش هنا يا سارة تمثيلك فيه كذا لا يا سارة أدائك فيه حاجة لكن يا جماعة بتتكلموا فى مكياج !".

سارة سلامة حرصت خلال اليومين الماضيين على الرد بطريقة غير مباشرة على اتهامات تغيير شكلها بالبوتكس والفيلر بنشر صور حديثه بدون مكياج على حسابها بموقع إنستجرام، والتى ظهرت فيها بشكل طبيعى تماماً ومغاير عن الصور المنتشرة لها على صفحات فيس بوك بشخصيتها من أحدث أعمالها الفنية الذى يتم عرضه حالياً.

وكانت سارة سلامة قد أشارت في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إلى أن تصدرها الترند في كل مرة تنشر جلسة تصوير جديدة على السوشيال ميديا ليس بقصد منها موضحة: "مش في دماغي التريند مع نشر أي صورة لي، الموضوع وما فيه هو صور بنشرها، وبعرف بعدها انتشارها بصورة كبيرة، وبلاقى أصدقائى بيعرفوني إني تريند".



سارة سلامة



سارة سلامة فى الجيم بدون مكياج



سارة سلامة بدون مكياج فى اخر ظهور