فيلم "Gladiator II" يحقق رقماً كبيراً من الإيرادات بالعرض الأول له في 63 سوقاً عالمياً

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم "Gladiator II" للمخرج ريدلي سكوت إفتتاحية قوية، بإيرادات بلغت 87 مليون دولار في 63 سوقًا عالميًا، ليصبح أكبر إفتتاح لفيلم مصنف للكبار فقط من إنتاج شركة باراماونت وأفضل افتتاحية في مسيرة سكوت، الفيلم يأتي بعد 24 عامًا من إصدار الجزء الأول، الذي حصد جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عام 2000.



سكوت كشف أنه فكر سابقًا في تحويل الجزء الثاني إلى عمل موسيقي يعيد شخصية ماكسيموس التي جسدها راسل كرو، من خلال قصة كتبها الموسيقي نيك كيف، لكن الفكرة أُلغيت لابتعادها عن روح الفيلم الأصلي.

