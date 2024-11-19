زين العمر يدلي بتصريح وطني عن الجيش اللبناني

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني زين العمر فيديو من حفل له في لبنان أقيم العام الماضي حيث يظهر وهو يغني أغنية بتتلج الدني للسيدة فيروز.
وأرفق العمر الفيديو بتعليق ورد فيه:"جيشك أكبر يا وطني وكلن بعدك زغار زغار زغار، لبنان الحلو راجع ،
أقسم بالله العظيم
أن أقوم بواجبي كاملاً
دفاعا عن علم بلادي
وزوداً عن وطني لبنان
الجيش اللبناني خط أحمر ولبنان قضيتي
زين العمر".
وتجدر الإشارة أن الفيديو الذي نشره العمر من حفله الذي حقق نجاحاً كبيراً حينها وكان هناك حضور جماهيري كبير.
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