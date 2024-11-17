شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يوجه الشكر لعائلة السنباطي بعد إهدائه كتاب "أسطورة النغم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية الشكر والتقدير للكابتن طيار محمد السنباطى وزوجته الكاتبة سوزان، نجل الموسيقار الكبير رياض السنباطى، حيث أهدت عائلة السنباطى كلمات رائعة خلال كتاب (أسطورة النغم رياض السنباطى) تحت عنوان (قصة نجاح)، حيث قدموا الشكر لتركى آل الشيخ على ما قدمه من دعم حتى يخرج كتاب السنباطى للنور بالإضافة إلى الحفل الكبير الذى أقامته هيئة الترفية السعودية بعنوان "حفل روائع السنباطى"، وكتب آل السيخ عبر صفحته على موقع فيس بوك قائلاً: أشكر الأخ العزيز الكابتن طيار محمد السنباطي وحرمه المحترمة على الأهداء اللطيف الذي لمسني بسبب محبتي الكبيرة للموسيقار الكبير رياض السنباطي الذي أعتبره أستاذ الموسيقى الشرقية الأول.

وجاء الإهداء كالتالى:

إلى معالى المستشار تركى آل الشيخ:

زوجى وأنا نهدى إليكم هذا العمل الضخم الذى أخذ وقتًا وجهدًا طويلاً يزيد على 3 سنوات، وكثيرًا ما فكرت في التوقف ولكن كان يحفزنى ما اقرأ على صفحات التواصل الاجتماعى وما ألمسه من حب وتقدير لهذا الموسيقار عن فهم عميق له وللألحانه، وما أعطانى دفعة قوية هو تشجيع المستشار تركى آل الشيخ الذى شجعنا ماديًا ومعنويًا وأبدى اهتمامه بهذا العمل، وعندما رأينا وتتبعنا ما يفعله هذا الرجل من مجهودات للنهوض بالفن والثقافة بما لهما من تأثير كبير على الشعوب، وذلك بتوجيه فطن من سمو ولى العهد محمد بن سلمان ونظرته الثاقبة في إدارة شئون الدولة واختياره الصحيح لقواد المرحلة.

وكان المستشار تركى آل الشيخ قد أقام حفل للموسيقار رياض السنباطى تحت عنوان "ليلة روائع السنباطى" العام الماضى والتي أقيمت ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، وحققت نجاحًا كبيرًا وحضرها العديد من الفنانين ورواد اللموسيقى في مصر والوطن العربى.



كتاب أسطورة النغم لرياض السنباطي