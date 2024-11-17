ميرنا وليد - بيروت - إنضم الممثل المصري مجدي بدر، إلى أسرة مسلسل "فهد البطل"، المقرر عرضه في شهر رمضان 2025.

"فهد البطل" من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، بطولة الممثل أحمد العوضي، بالإشتراك مع الممثلين ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، عزت زين، عصام السقا وكارولين عزمي.

وكان رد أحمد العوضي على الإنتقادات التي تواجهه حول تكرار أدواره في الدراما الرمضانية، مؤكداً إحترامه للآراء السلبية، لكنه يركز على إرضاء متابعيه، وأوضح في بث مباشر عبر حسابه، أنه سيستمر في تقديم شخصية "البطل الشعبي" لأنه يجد فيها نجاحاً مستمراً، مشيراً إلى أن مسلسل "فهد البطل" سيكون أقوى من مسلسل "حق عرب".

وتابع العوضي أنه لا يهتم بمن ينتقده، بل يركز على جمهوره الذي يقدّر أعماله.

كانت هذه تفاصيل خبر هذا الممثل ينضم إلى أحمد العوضي في "فهد البطل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.