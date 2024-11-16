هكذا بدت ندى كوسا بالمايوه على مسرح ملكة جمال الكون

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان ندى كوسا مجموعة صور لها وثقت ظهورها على مسرح ملكة جمال الكون.



وقد وثقت ندى كوسا إطلالتين لها، ظهرت بإحداها بملابس سباحة باللون الأزرق القاتم، أظهرت رشاقتها الواضحة، وبصورة أخرى بفستان سهرة مدهش باللون البيج، بالغ الأناقة.

وكانت ندى كوسا قد شاركت في الحفل الأولي من مسابقة ملكة جمال الكون، حيث تطل المتسابقات بالمايوه، بالإضافة الى الزي الوطني الذي يمثل بلدها وحضارته. ووقع الاختيار في تصميمه هذه المرة على المصمم اللبناني المبدع جو شليطا. فمن غيره يعرف تجسيد حضارة لبنان وتاريخه في زي وطني، فهو صاحب صفحات " The Lebanese Fashion History"، التي لطالما تحدث فيها عن خبايا عالم الموضة في لبنان، وتأثيرها على العالم، فكان الخيار الأمثل لتقديم زي وطني لا يشبه غيره.

وبالفعل صمم جو زياً أورجوانياً يحاكي فيه أساطير مدينة صور.