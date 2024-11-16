شكرا لقرائتكم خبر عن عصام زكريا: الصحافة السينمائية ضلع رابع بالصناعة ومحمود حميدة دوره كبير بإطلاق الفن السابع والان مع تفاصيل الخبر

تحدث عصام زكريا مدير مهرجان القاهرة السينمائي خلال ندوة مناقشة كتاب "مختارات الفن السابع" المقام حاليًا ضمن فعاليات الدورة الـ45 من المهرجان عن تفاصيل إطلاق الكتاب وكواليس مشاركته سابقًا في تحرير المجلة.

وقال عصام زكريا: "الصحافة السينمائية الضلع الرابع في صناعة السينما، وبدون الصحافة السينمائية في أمريكا مكنتش هتحقق الوجود الكبير ده، والدور التثقيفي للصحافة السينمائية، كان ليها الفضل الكبير أن السينما تتحول لفن رفيع".

وتابع: "مجلة الفن السابع كانت حلم وتحقق وكنت مساهم في الإصدارات الأولى منها، قبل ما أسيبها ورجعت ليها من جديد بعدها بفترة وشاركت في اعداد ملفات وكتابات".

وعن دور محمود حميدة في نشر المجلة، أشار: "محمود حميدة كان الداعم الأكبر لده، وأحد المعايير الأساسية في المجلة أننا نعمل تثقيف سينمائي بجد، فخور اني كنت جزء من هذه التجربة".

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".