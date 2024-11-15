نيللي كريم تكشف كواليس أسبوع الرياض للموضة وتعلن عن خط أزياء خاص بها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافتها في بودكاست “البودكاسترز” مع باسل الزارو وكريم ريحان، كشفت النجمة نيللي كريم كواليس مشاركتها في “أسبوع الرياض للموضة”، الذي أقامته “هيئة الأزياء السعودية”.

وقالت نيللي: “الران واي كان بالنسبة لي أول مرة، لكن أنا تربية مسرح ورقصت على مسرح دار الأوبرا المصرية كتير ومسارح برا، ومفيش عندي رهبة الوقوف على المسرح”. وأضافت: “عجبني كواليس الموضوع، البنات الموديلز كلهم حلوين وقمرات، اللي قاعدة تقرا كتاب واللي بتسمع مزيكا، ومرايات وفساتين كتير، وموديلز من كل أنحاء العالم، وثقافات ولغات مختلفة”.

ورداً على سؤال: هل تفكّرين في إطلاق خط أزياء خاص بكِ؟، قالت نيللي كريم: “أنا شغّالة على خط أزياء بتاعي من فترة، بس بحب أعمل وبعد كده أتكلم”.

وكانت نيللي كريم قد أطلّت في أول أيام أسبوع الموضة في الرياض بفستان من إبداع المصمّمة السعودية هنيدة صيرفي، التي تستوحي تصاميمها من التراث السعودي.

وعرضت نيللي كريم فستاناً باللون الأسود ومزيّناً من الأمام بوردة حمراء طويلة، مع عباءة على شكل “كاب” من الشيفون مزيّنة بالورود الحمراء والبيضاء، ووضعت تاجاً كبيراً من الورود الحمراء.