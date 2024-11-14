لجنة تحكيم “أرابز غوت تالنت” تختار المشتركين الذين تأهّلوا للعروض المباشرة الأسبوع المقبل… إقرأ التّفاصيل.

مع نهاية هذه الحلقة، تنتهي مرحلة اختبارات الأداء وتختار لجنة التحكيم المؤلفة من ناصر القصبي، نجوى كرم وباسم يوسف المشتركين الذين سيتأهلون إلى العروض المباشرة في الأسبوع المقبل ضمن الموسم السابع من برنامج “ARABS GOT TALENT” على MBC1 و”MBC العراق”. تخلّل الحلقة اتفاق اللجنة على الضغط معاً على البازر الذهبي لمغنية الأوبرا عبير محمد، لتنتقل بالتالي مباشرة إلى مرحلة نصف النهائي، وليكون خامس غولدن بازر في هذا الموسم. وفي الختام، اجتمع أعضاء اللجنة الثلاثة للكشف عن أسماء المواهب التي تقترب خطوة جديدة من اللقب، والفوز بمبلغ 250 ألف ريال سعودي وسيارة نيسان بتفايندر (Nissan Pathfinder).

تفاصيل الحلقة

مع انطلاق الحلقة الأخيرة من اختبارات الأداء، كانت المواهب تنتظر دورها في المرور أمام اللجنة على مسرح البرنامج، على اعتبار أنه مهما كبرت الموهبة، تنقصها فرصة الظهور وتعريف الجمهور بنفسها وتميزها. وكانت البداية مع ليان يحيى من السعودية، التي شاركت سابقاً في الموسم السادس من البرنامج، وتعتبر أن هذه المشاركة هي أفضل ما حصل معها في حياتها. وأشارت ابنة الخمسة عشر عاماً إلى أن الجيل السعودي الجديد موهوب، داعية أصحاب المواهب إلى عدم الخجل في إظهارها. وحصلت ليان على ٣ نعم، وإشادة من ناصر الذي أثنى على جمال إيقاعها، وكذلك فعل باسم ونجوى.

وأطل فريق ACROGYM، المؤلف من ثلاث شابات هن سالي وساندرا إندراوس وطالبتهما سالي جبرايل من لبنان. وعلق ناصر بأن “اللمسات التي وضعتموها على العرض كانت بغاية الجمال والروعة”، بينما طلبت نجوى من الشابات الثلاثة تعزيز عروضهن المقبلة بقصة تعطي بعداً جمالياً إضافياً، وأكد باسم أنه سعيد باختيار الألوان وطريقة العرض.

بعدها، قدم فريق “The Movement Theory” عرضاً، أبهر اللجنة، وأثنى ناصر على الإيقاع المنضبط والتناسق الملموس بين أفراده، فيما أشادت نجوى بالتناغم والتناسق بينهم أيضاً، وأعرب باسم عن سعادته بعرض من دون أخطاء، يرقص أفراده ككيان واحد، وخرج الفريق بـ ٣ نعم.

وقدم Mother Flutter عرضاً مبنياً على استخدام آلات موسيقية من النفايات والأغراض القديمة، وأشار إلى أن “المبدأ هو إصلاحها وإضافة وظيفة ثانية لها، لتحظى بحياة أطول”. ووصفت نجوى العرض بالمذهل، وقال ناصر بأن الفكرة مدهشة، ووصفه باسم بالممتع والمشوق، وحصد المشترك ٣ نعم.

وأطل نيو، وهو شاب لبناني في الرابعة والعشرين من عمره، ليؤكد أنه يريد ممن يشاهد عرضه ألاّ ينسى اسمي. وقدم عرضاً يعتمد على الليونة والقوة والتركيز، وحصل على ٣ نعم. وقدّم شمس الدين عرضاً في رقص البوبينغ، وتمكن من لفت انتباه اللجنة وحصل على ٢ نعم من ناصر وباسم في مقابل لا من نجوى. أما فريق Mirage من مصر، فقد أظهر التزاماً مميزاً، وتمنت نجوى لو كان العدد أكبر من ٤ شابات لكي يعطي العرض المزيد من الإبهار، وحصل الفريق على 3 نعم.

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أما فريق Academie Viviani، من المغرب والجزائر وفرنسا، فقد قدّم أداء جماعياً قائماً على دوران العجلة الألمانية بتناغم وبسيناريو محكم، بدوا فيه في قمة التناغم، وحصلوا على ٢ نعم من ناصر ونجوى ولا واحدة من باسم. أما عبير محمد، فقد تعلمت الغناء الأوبرالي عن طريق اليوتيوب كما قالت، واكتشفت أن صوتها من نوع السوبرانو، واستحقت الشابة أن تكسر اللجنة القاعدة وإضافة بازر ذهبي جديد، تحية وتقديراً لها، ما كفل انتقالها مباشرة إلى مرحلة مصف النهائي.

في ختام الحلقة، استعرضت اللجنة صور المشتركين الذين مروا خلال الحلقات الماضية واختاروا من سيكون له الفرصة بأن يقف على المسرح خلال العروض المباشرة اعتباراً من الأسبوع المقبل.