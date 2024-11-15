شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد خمسة فلسطينيين في غارات جوية للاحتلال شرق رفح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر، مساء اليوم الجمعة، في سلسلة غارات جوية للاحتلال الإسرائيلي، استهدفت المناطق الشرقية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس، بانتشال خمسة شهداء بينهم سيدة جراء سلسلة غارات عنيفة استهدفت شرق مدينة رفح. وفي وسط قطاع غزة، أصيب العديد من الفلسطينيين في غارات جوية متفرقة استهدفت مخيمي البريج والنصيرات.

